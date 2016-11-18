  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

أخبار مش للنشر

أخبار مش للنشر
أخبار مش للنشر
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الجمعة 18 نوفمبر 2016 05:35
مقابلة وبس!
ضحك احد الزملاء مما يشيعه بعض "المستكتبين" عن مناظرة او ما شابه في معركة انتخابات اتحاد لعبة شعبية، وأكد انه يقبل ليس بمناظرة، بل ان يطل المرشح الفاشل والخاسر اكثر من مرة، في مقابلة معه لمدة 40 دقيقة فقط، ستكون كافية لتعريته وتفنيد "انجازاته العظيمة"!

تناغم
لوحظ ان هناك تناغماً بين وسيلتين إعلاميتين حول دعم مرشح معين لانتخابات اتحاد كبير، فيما تبدو المعارضة له شاملة وواسعة في الإعلام المكتوب والالكتروني والمرئي والمسموع، وهو ما استفز فريق عمله الذي بدأ يشيع اخباراً يقوم بها هو ومن يسيّره، خصوصا ان ما يكتب ويذاع حول مرشحهم يبدو انه "يوجعهم"!

اقبح من ذنب
علق جمهور الحكمة على ما قاله رئيس النادي بعد الخروج المذل من بطولة العرب من انها كانت مشاركة للتحضير بالقول، ان التحضير كان يمكن ان يكون في دورة هنري شلهوب، ببلاش، كما كان النادي وفر مبلغاً كبيراً من المال، لو دفعه للاعبه ايلي اسطفان لرفع الحظر الدولي عن فريقه!

حقوق الأندية
احتفل اتحاد كرة القدم مع شركة "الفا" في بداية الموسم الماضي، لترعى بطولة الدوري.
ورغم مرور اكثر من ستة اشهر على نهاية ذلك الموسم. وثلاثة اشهر على بداية الموسم الجديد، إلا ان الاتحاد لم يوزّع حصص النوادي حتى الآن من تلك الرعاية ولم يذكر حصة كل نادٍ، وهو ما بدأ البعض يطالب به.

رهان التضامن
راهن مسؤول كبير في أحد الأندية مع احد الزملاء على ان التضامن صور سيفوز اليوم على شباب الساحل، وهو سيكون ضمن اندية النخبة مع نهاية الموسم، وحين سأله أحدهم لماذا انت متأكد من كلامك؟
أجاب "انتظروا الأيام لتتأكدوا".
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
2     +     9     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011