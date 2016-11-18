أخبار مش للنشر

مقابلة وبس!

ضحك احد الزملاء مما يشيعه بعض "المستكتبين" عن مناظرة او ما شابه في معركة انتخابات اتحاد لعبة شعبية، وأكد انه يقبل ليس بمناظرة، بل ان يطل المرشح الفاشل والخاسر اكثر من مرة، في مقابلة معه لمدة 40 دقيقة فقط، ستكون كافية لتعريته وتفنيد "انجازاته العظيمة"!



تناغم

لوحظ ان هناك تناغماً بين وسيلتين إعلاميتين حول دعم مرشح معين لانتخابات اتحاد كبير، فيما تبدو المعارضة له شاملة وواسعة في الإعلام المكتوب والالكتروني والمرئي والمسموع، وهو ما استفز فريق عمله الذي بدأ يشيع اخباراً يقوم بها هو ومن يسيّره، خصوصا ان ما يكتب ويذاع حول مرشحهم يبدو انه "يوجعهم"!



اقبح من ذنب

علق جمهور الحكمة على ما قاله رئيس النادي بعد الخروج المذل من بطولة العرب من انها كانت مشاركة للتحضير بالقول، ان التحضير كان يمكن ان يكون في دورة هنري شلهوب، ببلاش، كما كان النادي وفر مبلغاً كبيراً من المال، لو دفعه للاعبه ايلي اسطفان لرفع الحظر الدولي عن فريقه!



حقوق الأندية

احتفل اتحاد كرة القدم مع شركة "الفا" في بداية الموسم الماضي، لترعى بطولة الدوري.

ورغم مرور اكثر من ستة اشهر على نهاية ذلك الموسم. وثلاثة اشهر على بداية الموسم الجديد، إلا ان الاتحاد لم يوزّع حصص النوادي حتى الآن من تلك الرعاية ولم يذكر حصة كل نادٍ، وهو ما بدأ البعض يطالب به.



رهان التضامن

راهن مسؤول كبير في أحد الأندية مع احد الزملاء على ان التضامن صور سيفوز اليوم على شباب الساحل، وهو سيكون ضمن اندية النخبة مع نهاية الموسم، وحين سأله أحدهم لماذا انت متأكد من كلامك؟

أجاب "انتظروا الأيام لتتأكدوا".