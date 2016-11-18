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سبب وفاة ليونارد كوهين سقطة

سبب وفاة ليونارد كوهين سقطة
سبب وفاة ليونارد كوهين سقطة
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  • الجمعة 18 نوفمبر 2016 05:40
بعد مرور عشرة أيام على وفاة الفنان الكندي ليونارد كوهين، تحدّث مدير أعماله روبرت بي كوري أمس الاول للمرة الاولى عن الموضوع، عبر بيان يكشف للمرة الاولى أسباب وفاة المغني. وقد أكّد كوري أن الموسيقي والشاعر توفي في 7 الجاري عن عمر 82 عاماً في منزله في لوس أنجليس بطريقة مفاجئة وخلال نومه بعيد تعرّضه لسقطة.
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