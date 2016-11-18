الأحزاب "مع" الكوتا النسائية... "أسمع كلامك أصدقك" !

يعيش لبنان كذبة المساواة والانفتاح منذ عقود، في حين أن مجرد الالتفات الى حضور المرأة المغيّبة عن صنع القرار في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بفعل كونتونات سياسية تعمل جاهدة على إعادة توليد نفسها عبر قوانين انتخاب عقيمة، تعرّي بلد الحريات من كل هذه العناوين الفضفاضة التي لم تلامس الواقع يوماً ولم تتجاوز حدود التغنّي بها في المؤتمرات السياسية والمحافل الدولية... إذ يحتل لبنان المرتبة الـ143 من بين 144 دولة في العالم تشارك النساء فيها بالبرلمان، حسب دراسة (المنتدى الاقتصادي العالمي 2016)، وتمثل نسبة مشاركة النساء في البرلمان اللبناني الحالي 3 في المئة و 4 في المئة في مجلس الوزراء.



أثبتت التجارب في الدول العربية والعالمية (حتى الديمقراطية) أن النساء لم تستطع أن تصل إلى البرلمان من دون اعتماد تدابير خاصة، ومنها نظام الكوتا النسائية، والذي هو تمييز إيجابي ضروري هدفه تسريع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل فعال وإعادة التوازن المفقود من خلال إزالة العوائق التي تمنع وصولها.

وانطلاقاً من أن الكوتا النسائية تأتي في مقدمة أهداف تحالف "نساء في البرلمان"، عقد التحالف مؤتمره الصحفي في ختام مشروعه "الأحزاب ترشح نساء" بحضور عدد من ممثلي وممثلات الأحزاب والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والإعلام وناشطين وناشطات. ويسعى المشروع الممول من المعهد الديمقراطي الوطني وبتنسيق من الجمعية المسيحية للشابات "YWCA – Beirut" للتعاون مع الأحزاب السياسية لإيجاد أنجع الطرق الضامنة لوصول النساء إلى المقاعد النيابية بما يخدم المصلحة الوطنية من خلال رؤية كل حزب واستراتيجيته في هذا المجال.



خلاصة الدراسات

وتخلل المؤتمر عرض خلاصة الدراسات التي أجريت بعد الانتخابات البلدية والاختيارية 2016 ، ويأتي في مقدمة الاستنتاجات التي توصل إليها تحالف "نساء في البرلمان" ما يلي:

- أبدى الناخب استعداده للتصويت للنساء، وقد برهنت النتائج أن المواطنين صوتوا فعليا للنساء.

-عمل المرشحات الاجتماعي والخدماتي كان سببا أساسيا لفوزهن.

-الدعم العائلي لترشيح النساء أثبت تقبل المجتمع والتغيير بالأدوار النمطية.

- 44 في المئة ممن قدمن ترشيحهن فزن في الانتخابات، مما يؤكد على ضرورة زيادة عدد المرشحات.

- 77 من اللبنانيين يريدون كوتا نسائية .



مواقف الأحزاب

أما نتائج زيارة التحالف إلى الأحزاب السياسية اللبنانية ومواقفها من الكوتا النسائية كإجراء، من دون حزب الله، تيار المردة وحزب الطاشناق التي فشلت كل المحاولات بتنظيم أي لقاء معها بهذا الخصوص، فكانت كلها إيجابية وقالت "نعم للكوتا"، فيما عدا التيار الوطني الحر الذي كان موقفه غير واضح وأكد خلال اللقاء بأنه يدعم مشاركة النساء بأكبر نسب، ويرى بأنه يجب تشجيع المرأة لخوض العمل السياسي من خلال الأحزاب والنقابات، داعياً النساء للتعبير عن رغبتهن في الترشح إلى منصب معين.

فحزب "القوات اللبنانية" مقتنع كليا بإدخال الكوتا لأنه يؤمن بأن تطوير المجتمعات مرتبط بوضع المرأة، وسوف يطرح إمكانية حضور ممثلين عن تحالف "نساء في البرلمان" في اجتماعات اللجنة المخصصة لصياغة قانون الانتخابات، مشدداً على أهمية وجود النساء في النقابات على صعيد مراكز صنع القرار. وأكد تيار "المستقبل" دعمه المطلق لمشاركة المرأة في العمل السياسي، وأعلن حينها أنه سيرشح امرأة في انتخابات نقابة محامي الشمال، وهذا ما فعله، وأعلن استعداده لطرح موضوع الكوتا في البرلمان والتصويت له من قبل كافة نواب التيار، وتطبيق كوتا طوعية 40 في المئة داخل التيار للشباب والنساء. وسيصوّت جميع نواب حركة "امل" للكوتا الموقتة في البرلمان، وأكدوا خلال اللقاء على أن الكوتا النسائية يجب أن تطبق طوعيا في كل الأحزاب، وصدر قرار خلال الانتخابات البلدية بتقديم الدعم الكامل للسيدات وتمّ تدريبهن بالتنسيق مع الجمعيات المدنية. وأدخل الحزب التقدمي الاشتراكي كوتا جندرية بنسبة لا تقل عن 40 في المئة كحد أدنى للنوع الاجتماعي وإدرجها في النظام الداخلي لمنظمة الشباب التقدمي الاشتراكي منذ 7 سنوات، ويسعى لتطبيق هذا الإجراء في الحزب، مع استعداده للتعاون على جميع المستويات، علما أن الحزب قام بخطوات عديدة داخل الحزب أتاحت للنساء المشاركة. ويؤمن حزب الوطنيين الأحرار من جهته بدور المرأة في العمل السياسي ، وهو يرشح النساء على مختلف المناصب كل ما أتاحت الفرصة، ويدعم الكوتا كتمييز إيجابي وكإجراء موقت.



الخطوات اللاحقة

وأعلن تحالف "نساء في البرلمان" عن الخطوات اللاحقة التي سيقوم بها للمتابعة في معركة المشاركة السياسية للمرأة في مراكز القرار، والتي ستتمثل بالمتابعة مع الأحزاب لإقرار الكوتا في أي قانون انتخابات جديد أو حتى للمصادقة على إصلاحات تزيد مشاركة المرأة في السياسة إذا بقي القانون الحالي معتمدا. استئناف التواصل مع اللجنة النيابية المكلفة دراسة قانون الانتخاب الجديد. التأكيد على وجود ممثلة عن التحالف خلال كافة اجتماعات اللجنة. دعم النساء المحزبات من خلال برامج تطوير وورشات عمل عن القوانين الانتخابية كافة وأفضل سبل لتطبيق الكوتا ضمن الأحزاب. التعاون مع الإعلام لتبني ودعم قضية المرأة في السياسة. والمطالبة بتعيين وزيرات في الحكومة الجديدة بنسبة لا تقل عن الـ30 في المئة.

إذاً، أعلنت معظم الأحزاب عن نيتها "الصالحة" تجاه طرح الكوتا النسائية في البرلمان اللبناني والتصويت عليها، ولا يبقى علينا إلا أن "نلحق الكذّاب لباب البرلمان" ونرى إن كانت هذه المواقف الإيجابية ستُترجم في مناقشات القانون الانتخابي الجديد أم لا...!

