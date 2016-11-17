حديثو الولادة في يومهم العالمي... براعمُ أمل

ليست هذه الكلمات شعرًا ننظمه في مجتمعاتٍ لا ينقصها الشعر، بل هي براعمُ أمل ينمو في عيون أمهاتٍ، في قلوبهنّ الضعيفة، في ثنايا أصابعهنّ التي تلامس حبًا صغيرًا لم يكتمل ولكنه سيفعل بإيمانٍ ورجاءٍ ومتابعة طبية.

هي حكاية ألمٍ يخطّها أطفالٌ يولدون قبل أوانهم فيكتسبون شرف زرع مزيدٍ من بذور الإيمان في نفوس توّاقة الى تسريع عقارب الساعة ليلامس هؤلاء الملائكة الشهر التاسع بعد تلقي العلاج المناسب في وحدة العناية الفائقة الخاصة بالأطفال حديثي الولادة. وحدةٌ قد تمر مرور الكرام لدى قراءة هذا السطور، لكنها حتماً تستوقف مئات الأمهات والآباء الذين انتظروا أولادهم في الحاضنات أياماً وليالي طوالًا عسى أن يأتيهم خبرٌ من طبيب أو ممرض يطمئنهم الى أن ابنهم أو ابنتهم بخير.

المشهد ليس مؤثراً فحسب، بل هو تجربة إنسانية متكاملة فيها من الدموع والألم والأمل ما يكفي حياة بأكملها.

أطفال يولدون في الشهر السادس ويزنون بضع مئات من الغرامات ويرتجفون بردًا داخل الحاضنات فيما تحاول عيون أمهاتهم إعطاءهم قليلاً من الدفء بدموع كثيرة.

هذا ما يحدث كل يوم في مستشفياتنا الحكومية والخاصة من دون أن تسمح الميزانية المحدودة المخصصة لوزارة الصحة بتغطية التكاليف الباهظة التي قد تصل الى مئات آلاف الدولارات.

15 مليون طفل في العالم يولدون قبل أوانهم كل سنة، مصير مليون منهم الموت المحتّم. 15 مليونًا؟ لو كان هذا الرقم مبلغًا ماليًا أما اهتم العالم به؟

15 مليون نفس بشرية على محك الموت والبشرية تلهو بنزاعاتها وصراعات السلطة.

في لبنان نتذكر كل 17 تشرين الثاني موعد اليوم العالمي لهؤلاء الأطفال، اليوم الذي أقرّته الأمم المتحدة لتذكّرهم؟

نحن في Neonate Fund لا نحبّذ هذا النوع من الذكريات. غالباً ما نتذكّر من قد رحل. نحن نريد أن نعيش مع أولادنا لا أن نتذكرهم، لذلك كانت Neonate Fund وستبقى كي نعطي الأمل والرجاء لكل أبٍ ولكل أمٍ فنعزّز فرص نجاة أولادهم فلا يتذكرونهم بل يبقون معهم ويعيشون معهم.

نحن في Neonate Fund لا نكتفي بالذكريات. اليوم ينمو حلمُنا، يشبّ ولا يشيب. بدأنا خمسة أشخاص وغدونا 13 شخصًا من اختصاصات مختلفة تجمعنا رسالة واحدة. نجحنا معًا حتى كتابة هذه السطور في إنقاذ أكثر من 300 طفل من مختلف الجنسيات والأديان، احتضنتهم جميعهم وحدة العناية الفائقة في مستشفى الجامعة الأميركية وهي الأكثر تطورًا في لبنان. وخلال العام الجاري استَحدثت وحدة العناية الفائقة آلة متقدّمة لمعالجة حالات مستعصية للأطفال الذين يولدون مع نسب أوكسيجين ضئيلة أو معدومة في أجسامهم. وتعمل هذه الآلة على تأمين البرودة المناسبة ليحافظ الطفل على أعضائه وليحصل كلٌّ منها على نسبة الأوكسيجين المطلوبة. كما عالج الفريق الطبي حالتين أوليين في لبنان بطريقة جديدة ومتطورة من خلال تزويد دمهم بالأوكسيجين ليعيشوا ظروفًا أفضل.

إضافة الى هذه التطورات الطبية، لم تنضب نشاطاتنا الاجتماعية التي تهدف الى زرع بذور التوعية في المجتمع، ناهيك عن جمع التبرّعات التي مكّنتنا أخيرًا من إنشاء صندوق ميمونة سعاد صواف لدعم الأبحاث العلمية في قسم العناية الفائقة في الجامعة الأميركية في بيروت. ومن خلال هذه الدراسات نطوّر مركزنا ونطّلع على أحدث العلاجات للحد من الولادات المبكرة وعلى وجه الخصوص وفيات حديثي الولادة وهو ما يتماهى مع أحد أبرز أهداف منظمة الصحة العالمية التي عمّمت هذا الهدف في مختلف دول العالم في إطار خطة الـSDGs (sustainable development goals).



لمناسبة هذا اليوم العالمي يبقى التحدي كبيراً لأن الميزانيات أكبر بكثير من الإمكانات، وفيما تتزايد أعداد الأطفال الخدّج في لبنان تتقلص مساحة الرعاية الصحية الى حدود المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت وهو أحد أهم الأماكن في لبنان لاستقبال هؤلاء الملائكة الصغار.

أوجّه مع باقة من الأمهات المناضلات في Neonate Fund نداءً إنسانياً من صميم قلب الأم الى المؤسسات الضامنة في لبنان لتضع ضمن أولوياتها هذه القضية لأنها تمس بأمننا الإجتماعي والنفسي والصحي والإقتصادي إذ لا يجوز أن تسبقنا دول العالم الثالث، ونبقى نحن نتغنى بحضارتنا من دون أن ننقذ أولادنا.

في هذه الذكرى السنوية أناشد جميع الأمهات اللواتي مررنَ بهذه التجربة أن يتواصلنَ معاً لنشكل مجموعة ضغطٍ على أصحاب القرار ولننمي القدرة على إنقاذ الأطفال ذوي الولادة المبكرة عبر تجهيز المستشفيات في المناطق وعبر تخصيص الأطفال بسيارات إسعاف مناسبة لنقلهم والعناية بهم، والأهم الأهم من أجل إعطائهم فرصة للحياة.

أخيراً، لا نستطيع أن نتنبأ بمستقبل من قد نكون أسهمنا في إنقاذ حياته طفلاً فلربما يصبح عندما يكبر طبيباً ينقذنا أو شرطياً يحمينا أو قاضياً ينصفنا أو معلماً يرشدنا.

فلنهبّ اليوم لإنقاذ هؤلاء الأطفال لأنهم قد ينقذوننا من حيث لا ندري.