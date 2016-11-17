إطلاق تقرير خصائص الحركة النقابية في لبنان

أطلقت منظمة العمل الدولية ومؤسسة "فريدريتش ايبرت" التقرير عن "خصائص وهيكلية الحركة النقابية في لبنان" في فندق "كراون بلازا" في الحمرا، في حضور ممثلين عن المنظمة والمؤسسة وقيادت العمل النقابي والاتحاد العمالي والاتحادات المهنية والحركات النقابية.



بداية رحب مستشار "فريدريتش ايبرت" سمير فرح بالحضور، وتحدث عن اهداف اللقاء في إطلاق الدراسة ومناقشتها.



وألقى ممثل المؤسسة في لبنان اخيم فوت كلمة أكد فيها أن "النقابات في لبنان في ازمة لم تتعرض لها حتى ايام الحرب الاهلية، حيث بقيت من بين حفنة صغيرة من المؤسسات التي لم تنقسم وحافظت على وحدتها".



وأشار الى "تغييرات مثيرة حصلت خلال ربع قرن"، وقال: "من الضروري دعم وحدة العمال من أجل شؤونهم الحياتية المبنية على المصالح في وجه التبعية السياسية".



وسأل عن "غياب التضامن بين العمال في ظل بطالة بين الشباب تصل الى 25 في المئة ومستوى فقر يقارب ال 35 في المئة، اذ يجب ان يكون التضامن حاجة ملحة".



ورأى أن "لا سبب حتى لا تجدد الحركة النقابية نفسها وتسمح للقطاعات بالتنظيم خصوصا القطاع العام. وليس من سبب ايضا لكي تسمح النقابات بتسييس نفسها عوض أن تكون هي الركيزة"، معتبرا أن "قطاع الانتاج ضعيف جدا مع وجود قوى عاملة مستقلة، الامر الذي يزيد صعوبة التنظيم".



ولاحظ ان "الثقة غائبة بين منظمات المجتمع المدني والنقابات، وهذا امر سلبي لان النقابات هي جزء من المجتمع المدني. ولكي تتحول الحركة النقابية الى حركة قوية، على الدولة أن تسمح للعمال مثل المعلمين والعمال المياومين في الكهرباء وقطاع الزراعة وحتى عمال المنازل بأن يعملوا من اجل حقوقهم وتحسين اجورهم".



وأعرب عن أمله أن "تؤدي توصيات هذه الدراسة المبنية على الوقائع والحقائق والارقام والحجج الى تطوير الحركة النقابية".



وكانت مداخلة لممثل المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية مصطفى سعيد تحدث فيها عن فكرة الدراسة التي أتت عام 2012 حيث كانت الاصوات ترتفع لتصحيح الاجور وكان العنوان الابرز سلسلة الرتب والرواتب.



وأسف "للانفصال الذي حصل داخل الحركة النقابية لتتشكل حركة ديموقراطية مستقلة"، واعتبر ان "كل المحاولات لم تنفع، والواقع الاقتصادي الاجتماعي استمر في التردي مع تردي الخدمات العامة والقدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة مع بقاء الحجم النقابي كما هو وتحركات قطاعية محدودة من دون تضامن جدي. وهذا ما دفعنا مع الدكتور كمال حمدان ومؤسسة فريدريتش ايبرت الى التفكير في الدراسة".



ودعا الى "مناقشة الدراسة بعقل حر للمشاركة في اعادة بناء البلد، وخصوصا أننا أمام عهد جديد وحكومة وحديث عن باريس 4، مما يشير الى التسريع في تطبيق خيارات البنك الدولي، وهذا يعني المزيد من الضغط على لبنان".



تناول الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان الدراسة "التي تمكنت من وضع اليد على الكثير من الامور، لكن بقيت امور خارج هذه اليد"، منوها بالتعاون بين مكتب الاستشارات ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة "فريدريتش ايبرت".



وقسم الحديث عن الدراسة الى 4 محاور، الأول ملامح اللوحة الاقتصادية الكبرى التي تحدد خصائص سوق العمل وأنواع الوظائف، وعلى أساسها تنشط الحركة النقابية.

والمحور الثاني هو انعكاس التطور الاقتصادي على بنية سوق العمل، ومن يعمل في لبنان، ومواصفاتهم وتوزعهم وأعمارهم، والقطاعات التي يعملون فيها، وجنسياتهم.

والمحور الثالث، مقاربة تحليلية لأوضاع الحركة النقابية، والرابع، عرض لاهم النتائج الاستقصائية الميدانية.



وأكد حمدان ان "التوقعات التي فكرنا بها بعد الحرب وهي النمو بمعدل 8% بالمئة سنويا لردم الفجوة التي خلفتها هذه الحرب ولتغطية نتائجها لم تحصل. اذ نرى بعد 30 سنة ان الارقام الفعلية لم تحقق اكثر من 4% بالنئة، اي نصف المتوقع، مع العلم ان النمو جاء من قطاعات ليست بالضرورة ذات حساسية ايجابية في موضوع العمل والعمل النقابي، وسجل انتفاخ في قطاع التجارة والخدمات على حساب لصناعة والزراعة".



وأشار الى أن "الدولة أنفقت 200 مليار دولار في 22 سنة، 40% بالمئة منها خدمة للدين العام و10% فقط للاستثمار المالي في فئات البنية التحتية والمرافق العامة، وهذا في ربع قرن، الامر الذي يجعلنا نعاني اليوم ازمات النفايات والطرقات والكهرباء وغيرها".



وأضاف: "استحكمت بالبلاد اختلالات بنيوية جاءت نتيجة ارتفاع غير مسيطر عليه في الانفاق غير الرأسمالي، الانفاق على الاكل والشرب وليس لتطوير البنى التحتية. ولو كان ربع الانفاق على البناء والتجيز لكان يؤمل به، لكن معظمه لسد الثغرات وتوزيع الحصص. الاموال التي ندفعها خدمة للدين تدفع من كل الشعب اللبناني".



ولفت الى أن "فئة من اللبنانيين بنت قصورا من ذهب من خدمة الدين العام، وهي التي تجني الفوائد. وهؤلاء كبار المودعين الرأسماليين والمصارف الكبرى. وهناك أيضا اختلالات بين الاستيراد والتصدير، إذ نستورد 100 ونصدر 10، وهذا انعكس على ميزان المدفوعات وعلى الحساب الاقتصادي. نحن نستورد بين 18 و20 مليار دولار للاستهلاك".



وفت الى "انخفاض نسبة العمال والاجراء من 70% بالمئة عام 1970 الى 50% بالمئة حاليا، مع انتفاخ فئة العاملين لحسابهم من بين 200 الف مؤسسة هناك 100 الف من عامل واحد و75 الفا بين 2 و4 اي ان 95% بالمئة من هذه المؤسسات تشغل اقل من 5 عمال".



وعن الهجرة اللبنانية الى الخارج قدرها ب"أكثر من مليون شخص، ولو استمر نمونا من دون الحرب لكان عد السكان نحو 5 ملايين و500 الف نسمة".



وتحدث عن تفاقم الوضع بسبب العمال السوريين واللاجئين الفلسطينيين ثم النازحين السوريين والعمال من جنسيات أخرى. واستند الى إحصاء إبان تولي الوزير شربل نحاس وزارة العمل، "مكن من معرفة عدد العاملين في المنازل ب160 الفا، في حين كانت الاحصاءات الرسمية تشير الى 24 الفا".



وعرض جداول واحصاءات للقوى العاملة وتوزعها وتراجعها في القطاعين الزراعي والصناعي لمصلحة التجارة والخدمات، ثم تناول موضوع البطالة وارتفاع الاسعار وبقاء الرواتب على ما هي "باستثناء 20 بالمئة و200 الف ليرة ليست من أساس الراتب، بعدما خسرت قدرتها الشرائية".



وتناول وضع الاتحادات العمالية "وتفريخ النقابات بعد الحرب وغياب الاحصاءات للمنتسبين وعدم السماح بالاطلاع على أوضاع هذه النقابات التي ارتفع عددها من 16 الى 54، والى تحول الاتحاد العمالي الى كونفدرالية".



ودعا الى "الجلوس الى طاولة بشكل محترم واظهار قوة النقابات، لأن كلام المسؤولين أنفسهم ينبه الى مخاطر كثيرة، أقلها انهيار نقدي".



ثم فتح باب النقاش بين حمدان والحضور من القيادات النقابية.