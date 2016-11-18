عبير نعمة تحيي حفل"رودز فور لايف"

نظمت جمعية "رودز فور لايف"، احتفالاً فنياً أحيته سفيرة الجمعية الفنانة عبير نعمة بقيادة مايسترو اوركسترا بيروت السمفونية لبنان بعلبكي على مسرح قصر الأونيسكو.





ألقت رئيسة جمعية "رودز فور لايف" زينة قاسم، كلمة أوضحت فيها "أن الجمعية انطلقت منذ ستّ سنوات بحفل موسيقي على المدرج الروماني في بلدية زوق مكايل بدعم من رئيس البلدية المحامي نهاد نوفل"، مشيرة الى أن سفيرة الجمعية الفنانة عبير نعمة تعمل في خدمة الإنقاذ في لبنان، موجهة التحية للمايسترو بعلبكي الذي خسر والدته في حادث سير.

وشكرت الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة على الدعم الذي تقدمه للجمعية والوزير ريمون عريجي لرعايته الحفل، منوهة بجهوده في وزارة الثقافة، لافتة إلى أن موعد الحفل يصادف في اليوم العالمي لضحايا حوادث السير.

بدوره، أكد عريجي أن "ما يجمع الحضور في هذا الحفل هو وجع الغياب ونشيد الرجاء". وقال: "إذا كان الموت حقًا وضريبة، فالحياة قداسة وبهاء مستحقة". أضاف: "نلتقي هذه العشية حول مشروع إنساني يرفد نزعة البقاء ويعزز فرص الحياة"، مشيرا إلى أن الجمعية، وإن ولدت نتيجة مأساة غياب طلال، فهي بارقة أمل ورجاء وتحد من مذابح الطرق وحوادث المرور".



وتابع: "إن مآس كثيرة تحصل بسبب الاستهتار والرعونة والطيش وعدم المسؤولية في القيادة، وبسبب ضعف الروادع وعدم التشدد في تطبيق أنظمة المرور وقانون السير وتعديل إجازات السوق وعدم تطابق مواصفات الاسفلت مع المعاييرالدولية وغياب أو قلة إحترام إشارات المرور وسواها من هموم مخاطر الطرق ونظام المرور"، مشيراً الى أن "هذه الأمور بحاجة إلى مساءلة وإعادة تصويب من قبل أجهزة الدولة".

وتابع: "إن المأساة برحيل طلال دفعت بالسيدة زينة قاسم إلى التطلع صوب مآسي الآخرين"، مشيراً إلى "أن نشأة الجمعية وإستحداث صندوق طلال قاسم للعناية بذوي الإصابات البليغة، وبالسعي لإستحداث تخصص داخل مراكز الطوارئ في المستشفيات عبر إعتماد برنامج تدريب خاص للأطباء والممرضين والمسعفين يعرف بـ ATLS معتمد في أميركا وخمسين بلدا هدفه السرعة بمعالجة الإصابات الطارئة الشديدة الخطورة في أسرع وقت بعد وقوع الحادث أو ما يسمى "بالساعة الذهبية" لإنقاذ الأرواح البريئة في اللحظة الحرجة".

وبعد تقديمها مجموعة من الأغنيات، رحبت نعمة بالحضور وبرئيسة الجمعية وبعلبكي، منوهة بدور الجمعية في مواجهة الموت بالحب والفرح، قبل أن تقدم مجموعة أخرى من الأغنيات وأغنية خاصة قدمتها لقاسم.

