مهرجان بيروت للطهي ومعرض الشوكولا يجتذبان عشاق الطعام

افتتح وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون النسخة السادسة من مهرجان بيروت للطهي، والنسخة الثالثة من معرض الشوكولا في مجمع "البيال".



تحتفل بيروت مجددًا، تلك العاصمة التي احتلّت المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مدينة للطعام، مرة أخرى، بغنى مطبخها.برعاية وزير السياحة ميشال فرعون، افتُتحت النسخة السادسة من مهرجان بيروت للطهي والنسخة الثالثة من معرض الشوكولا، وذلك يوم 17 تشرين الثاني 2016 في مجمّع البيال.

يرحّب هذا الحدث السنوي بأكثر من 60 طاهيًا، خبيرًا، ومتخصصًا في فنّ الطهي لمشاركة الزوّار شغفهم بالطعام، المشروبات والحياة من خلال مجموعة من العروض الحية وورش العمل، وذلك طوال ثلاثة أيام.

وقد تناغمت الموضة وذوق الطعام لإنتاج 15 فستانًا من الشوكولا اللذيذ، تمايلت بها العارضات خلال حفل الافتتاح. وحل المصمّم اللبناني البارز رامي القاضي، ضيف شرف لهذا العام، وتعاون مع الشيف شارل عازار من أجل ابتداع فستان من الشوكولا مستوحًى من موضة خمسينات القرن الماضي. وسيُقام عرض أزياء ثانٍ مع اقتراب نهاية المعرض وذلك يوم السبت 19 تشرين الثاني عند الساعة السادسة مساءً.

هذا العام، يطأ الـPop-up Resto عتبة مهرجان بيروت للطهي للمرة الأولى، داعماً بذلك جمعية "تمنّى" غير الهادفة للربح. فقدّم للزوّار فرصة الاستمتاع بوجبات شهية محضّرة من قبل الشيف كميل بلعط وذلك يوم الخميس 17 تشرين الثاني. وستستضيفChefxchange ، الممثَّلة بالطاهي الحائز نجمة ميشلان مكسيم لوفان غداءً وعشاء يوم الجمعة 18 تشرين الثاني، في حين سيستولي مطعم Burgundy الحائز جائزة سابقاً على منصة الـpop-up يوم السبت 19 تشرين الثاني.

وفي المناسبة، قالت المديرة العامة لشركة "هوسبيتاليتي سرفيسز" والمنظّمة جومانا داموس سلامة: "يسرنّا سنوياً استضافة هذين الحدثين المتزامنين، فضلاً عن دعم جمعية "تمنّى" هذا العام من خلال منصة جديدة في المهرجان". أضافت: "يجمع الطعام الناس ومحبّي الحياة تحت سقف واحد خصوصاً خلال الأجواء التفاؤلية التي يشهدها لبنان حالياً".

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وبعد قص شريط الافتتاح، ألقى فرعون كلمة قال فيها: "حركنا قدر الامكان الجمود خلال السنتين الماضيتين، واليوم من خلال الاستقرارين السياسي والامني نأمل أن تطبق الخطط لتحقيق النمو، وتبقى بيروت المقصد الاول للطعام في العالم، كما صنفت في العام الماضي، ونأمل أن تتزايد الحركة السياسية والاقتصادية ونشهد أياما من الشوكولا كما نعمل اليوم على افتتاح معرض الشوكولا".

أضاف: "إن البلد الذي يتمتع بهذا المستوى من الإبداع والمصممين والمبتكرين، والفن والحضارة، مع التمسك بالحرية والديمقراطية مع وجود الجيش اللبناني الذي يدافع عن السيادة، يستحق اليوم الاستقرار السياسي بعد التحرك الاستثنائي للمجتمع المدني خلال السنتين الماضيتين".

وتابع: "لقد كنا في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية والاستقرار السياسي، بالتالي أنا سعيد اليوم أن افتتح أول معرض بعد الانتخابات الرئاسية وعلى أبواب حكومة جديدة، ونأمل بحركة أكبر لأن بيروت تستحق أن تكون النقطة والمحور الاساسي للمعارض في المنطقة".