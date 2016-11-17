بوليفيا تطعن في "قرار الفيفا"

قدمت بوليفيا طعنا ضد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بخصم نقاط من رصيدها في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بسبب إشراك لاعب بشكل غير قانوني في مباراتين.



ومنح الفيفا الفوز بنتيجة 3-صفر إلى بيرو وتشيلي في الأول من نوفمبر، بعدما شارك نلسون كابريرا المولود في باراغواي مع منتخب بوليفيا رغم عدم أهليته لذلك حسب اللوائح.



وكانت فازت بوليفيا 2-صفر على بيرو في لا باز في الأول من سبتمبر، ثم تعادلت بعد 5 أيام مع تشيلي سلبيا في سانتياغو.



وقال الاتحاد البوليفي لكرة القدم في بيان "الفيفا لم يحقق مطلقا أو تصرف من تلقاء نفسه لكن وفقا لطلب الأطراف التي طالبت بعقوبات".



وأضاف: "(الفيفا) أفادهم بنقاط وأهداف لم يحصلوا عليها في مباراة على أرض الملعب".



وحصلت تشيلي على نقطتين وبيرو على 3 نقاط، بينما خسرت بوليفيا 4.



وقال الاتحاد البوليفي إن قرار الفيفا: "يؤثر أيضا على اتحادات لا علاقة لها بالأمر وهو ما يزيد ظلم القرار".



وساعدت النقطتان تشيلي على التقدم على الأرجنتين في التصفيات، التي تضم 10 منتخبات.



وبعد انتهاء الجولة 12 من التصفيات تحتل تشيلي المركز الرابع، وهو أحد المراكز المؤهلة مباشرة إلى النهائيات، فيما سيكون على الأرجنتين خوض جولة فاصلة ضد بطل تصفيات الأوقيانوس من أجل مكان في النهائيات في روسيا، إذا حافظت على المركز الخامس.



وتحتل بيرو المركز الثامن برصيد 14 نقطة بينما تأتي بوليفيا في المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط من 12 مباراة، وتتبقى 6 جولات على النهاية، ستقام جميعها في العام المقبل.



وتفيد لوائح الفيفا بأن اللاعبين يمكنهم المشاركة مع دول اكتسبوا جنسيتها، فقط إذا عاشوا أو لعبوا فيها لمدة 5 سنوات.



ولعب كابريرا مباراة ودية مع باراغواي وهو ما لا يمثل مشكلة، لكنه انتقل إلى بوليفيا قبل 4 سنوات فقط.

