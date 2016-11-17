النفط ينخفض في معاملات متقلبة بفعل المخزون الأميركي

انخفضت أسعار النفط في معاملات متقلبة الأربعاء مع إعطاء السوق اهتماما أكبر لزيادة فاقت التوقعات في مخزون الخام الأميركي والتي طغى تأثيرها على تأثير تصريحات روسية عن اجتماع محتمل مع السعودية أنعشت الآمال بالتوصل لاتفاق على تثبيت الإنتاج.



وحسب رويترز، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 32 سنتا أو 0.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 46.63 دولار للبرميل.



وتراجع الخام الأمريكي 24 سنتا أو 0.5 بالمئة ليبلغ عند التسوية 45.57 دولار للبرميل.



يأتي ذلك عقب زيادة نحو ستة بالمئة الثلاثاء بفعل أنباء تجدد جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للحد من الإنتاجقبل اجتماعها الرسمي في فيينا.

