تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
لوحة القيادة
الرئيسية
متفرقات
مشاهير
جوردان وهانكس ضمن آخر المكرّمين بعهد أوباما
جوردان وهانكس ضمن آخر المكرّمين بعهد أوباما
جوردان وهانكس ضمن آخر المكرّمين بعهد أوباما
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الخميس 17 نوفمبر 2016 08:15
اختار الرئيس الأميركي، باراك أوباما، شخصيات بارزة في مجالات كالرياضة وإدارة المشروعات والأعمال الخيرية والترفيه ضمن 21 شخصا سيمنحهم وسام الحرية الرئاسي، وهو أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن أوباما سيقدم الأوسمة لشخصيات منها المغني بروس سبرينغستين والمغنية ديانا روس ونجما كرة السلة الأميركية السابقان مايكل جوردان وكريم عبدالجبار والممثلون توم هانكس وروبرت دي نيرو وروبرت ريدفورد خلال حفل سيقام بالبيت الأبيض يوم 22 نوفمبر.
وأوضح أوباما في بيان: "وسام الحرية الرئاسي ليس أرفع وسام مدني في بلادنا فحسب.. بل هو تقدير لفكرة أننا جميعا بصرف النظر عن المكان الذي جئنا منه (...) لدينا الفرصة لتغيير هذا البلد إلى الأفضل".
وتمنح الميدالية سنويا لأولئك، الذي قدموا إسهامات فريدة لخدمة المصالح الأمنية والقومية الأميركية والسلام العالمي أو لمن بذلوا جهودا ثقافية أو عامة أو خاصة كبيرة.
ومن بين المختارين للوسام أيضا بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وزوجته ميليندا تكريما لمؤسستهما الخيرية، وكذلك مقدمة البرامج الحوارية إيلين دغينيريس والممثلة سيسلي تايسون.
ومن المقرر أن يغادر أوباما منصبه الذي بقي فيه 8 سنوات في يناير المقبل.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
9 + 9 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011