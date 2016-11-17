جوردان وهانكس ضمن آخر المكرّمين بعهد أوباما

اختار الرئيس الأميركي، باراك أوباما، شخصيات بارزة في مجالات كالرياضة وإدارة المشروعات والأعمال الخيرية والترفيه ضمن 21 شخصا سيمنحهم وسام الحرية الرئاسي، وهو أرفع وسام مدني في الولايات المتحدة.



وقال البيت الأبيض، الأربعاء، إن أوباما سيقدم الأوسمة لشخصيات منها المغني بروس سبرينغستين والمغنية ديانا روس ونجما كرة السلة الأميركية السابقان مايكل جوردان وكريم عبدالجبار والممثلون توم هانكس وروبرت دي نيرو وروبرت ريدفورد خلال حفل سيقام بالبيت الأبيض يوم 22 نوفمبر.



وأوضح أوباما في بيان: "وسام الحرية الرئاسي ليس أرفع وسام مدني في بلادنا فحسب.. بل هو تقدير لفكرة أننا جميعا بصرف النظر عن المكان الذي جئنا منه (...) لدينا الفرصة لتغيير هذا البلد إلى الأفضل".



وتمنح الميدالية سنويا لأولئك، الذي قدموا إسهامات فريدة لخدمة المصالح الأمنية والقومية الأميركية والسلام العالمي أو لمن بذلوا جهودا ثقافية أو عامة أو خاصة كبيرة.



ومن بين المختارين للوسام أيضا بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت وزوجته ميليندا تكريما لمؤسستهما الخيرية، وكذلك مقدمة البرامج الحوارية إيلين دغينيريس والممثلة سيسلي تايسون.



ومن المقرر أن يغادر أوباما منصبه الذي بقي فيه 8 سنوات في يناير المقبل.