اخبار مش للنشر

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الخميس 17 نوفمبر 2016 05:00
ذكاء فائق
اعترف إداري قريب من مسؤول رياضي في حزب سياسي كبير، ان مسؤول الرياضة في حزب آخر هو الأذكى والأدهى والاكثر حنكة بين نظرائه في باقي الاحزاب، وهو يحقق ما يريد بعيداً عن المعارك إلا إذا فرضت عليه ويفوز بها كما حصل في اول عملية انتخابية هذا الموسم، بينما يعمل غيره فقط لمصلحته الشخصية!
تغريد خاطئ
وصلت إلى إداري أهلي كبير فحوى "تغريدات" صبيانية من احد المرشحين الفاشلين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان ادلى بها بعد خسارته المذلة قبل فترة... فكان تعليقه: "بسيطة، ايام تفصلنا عن الانتخابات المقبلة والاكيد انه "سيغرد" لكن هذه المرة خارج السرب"!
عيب!
يبقى الحديث الوحيد لقدامى وجمهور الحكمة اينما وجدوا، "العيب الكبير" الذي يصيب نادي الحكمة الرياضي وتاريخه العريق عبر النتائج المعيبة والمذلة التي تتحقق إن في كرة القدم او في كرة السلة، كما يتندر بعض القدامى بتمسك اللجنة الإدارية للنادي بالكراسي؟!
تخبط جديد
عاقب اتحاد كرة القدم في تعميمه الرقم 61-2016 إدارياً في نادي النهضة بر الياس بايقافه ستة أشهر ومنعه من دخول الملاعب. وفي التعميم التالي الرقم (62-2016) الغى الاتحاد تلك العقوبة ووجّه له إنذاراً فقط لانه رئيس النادي وليس ادارياً!.
تخبط جديد يقع فيه هذا الاتحاد الذي يبدو انه لا يعرف رؤساء انديته؟!
شتيمة بـ500 ألف!
لوحظ ان تعاميم اتحاد كرة القدم تلحظ معاقبة بعض الاندية بمبلغ 500 ألف ليرة بسبب الشتائم التي تطلقها جماهير فرقها، علماً ان بعض الجمهور يشتم لاعبين وإداريين واحياناً مرجعيات سياسية فيعاقب فقط بـ 500 ألف فقط!
فهل هذا يعني ان الاتحاد يشجع الجماهير على الشتم؟!
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