رحل عاد... وأصبح للقضية مناصرٌ في السماء

تماماً كمن عاش ومات وهو يدافع عنهم، رحل... من دون سابق إنذار. غادر بصمت تماما كما كان يعمل على قضية باتت يتيمة بوفاته. رحل تاركاً وراءه صدوراً أضناها البعاد. رحل عاد ولم يعودوا بعد ليبرّدوا برجوعهم قلوب أمهات هرمن على حافة انتظار أحبةٍ غادروهن قسراً من دون الإعلان عن موعد عودتهم، وعلى وتيرة تحركاتٍ "معدومة" من قبل دولةٍ سلمت بالأمر الواقع، واعتبرت أبناءهن "في عداد المفقودين" قبل أن يفقد ذويهم الأمل.



ستفتقده خيمة اعتصام الأهالي التى أنشأها منذ 11 سنة، وساحات النضال التي اعتدنا أن نراه فيها، وقلوب الأمهات اللواتي طالما علقن آمالهن على نضالٍ لم تهدأ وتيرته في لحظة من لحظات حياةِ من لم يدّعِ الوطنية بل عاشها وعبّر عنها بكل صرخة حق مطلبية في ساحات ما زالت تشهد على جهادٍ لم يكبح فرامله ذلك الكرسي المدولب.

غيّب الموت فجر أمس الأربعاء رئيس "هيئة دعم أهالي المعتقلين في السجون السورية" (سوليد) غازي عاد بعد صراعٍ مع غيبوبة قاتلة أقعدته قسراً عن قضية المعتقلين في السجون السورية. تاركاً في قلوب أمهات المعتقلين غصة كبيرة وشعوراً باليتم ودموعاً لا شك أنها لامست قلبه الذي قرر في لحظة تجلّي لا تخلّي أن يرفع قضيتهن إلى حاكم السماء، بعد زهده من حكام أرضٍ انشغلوا أو تشاغلوا عن قضيتهم بتقسيم جبنة الفساد في ما بينهم.



الأمل باقٍ

فمن هو غازي عاد، كيف تلقفت أمهات المعتقلين في السجون السورية خبر وفاته، وماذا عن القضية، وماذا عن الأمل؟

"يا ضيعانك يا غازي... من الصبح عم إبكي... نشفو دموعي"، بهذه الكلمات تعبر سميرة زخريا والدة المفقود اسكندر زخريا، عن حزنها بوفاة عاد. فترى أم اسكندر بأن لبنان خسر إنساناً لا يمكن تعويضه، والقضية خسرت كثيراً بموته الذي يعتبر انتكاسة لمسيرها، كونها خسرت والداً حقيقياً احتضنها على مدى سنوات ودافع عنها بشراسة "ناضل لأجل القضية كثيراً وتحمل معنا الضربات المعنوية والمادية وحتى السجن".

من أكثر المواقف العالقة في ذاكرة أم اسكندر التي كانت دائمة الاطمئنان عن صحة عاد خلال فترة مرضه، هي عندما تجمّع أهالي المفقودين وعلى رأسهم عاد ليشكلوا حاجزاً بشرياً يمنع موكب وزير الخارجية السوري وليد المعلم من المرور، بهدف الاستفسار عن مصير ابنائهم المجهول، وكيف واجه عاد القوى الأمنية التي اعترضت اعتصامهم واعتدت عليه بالضرب يومها. وتؤكد أم اسكندر التي سبقت دمعاتها كلماتها في حديثها لـ"البلد" بأن غصتهم كبيرة بموت عاد وحزنهم أكبر برحيله قبل أن يحقق حلمه بإعادة المفقودين، ولكن هذه "المصيبة" لن تقتل الأمل في قلوب الأهالي الذين سيبقون حاملين القضية حتى آخر رمق من حياتهم. مناشدة رئيس العهد الجديد ميشال عون "بأن لا يكون كغيره" وينسى قضية أبنائهم بل يساعدهم لتصل هذه القضية المنسية إلى خواتيمها السعيدة وألا تبقى طيّ النسيان.

ولا تختلف صدمة لينا شقيقة اسكندر بوفاة عاد عن صدمة والدتها كثيراً، وترى بأن قضيتهم خسرت بوفاة عاد خسارة كبيرة لا تعوّض، فـ"ربما سيحمل شعلة القضية من بعده شخص آخر لكنه لن يكون مثله، مثل جرأته ونضاله، فلو كان يوجد بصفوف السياسيين 5 في المئة فقط مثل غازي عاد لكان شقيقي اليوم في حضن والدته منذ سنوات".



من هو عاد؟

وفي سطور حياة عاد نقرأ: ولد غازي عاد عام 1957 في ميناء الحصن - بيروت، وله شقيقان احدهما توفي خلال الحرب. حاز شهادة الثانوية العامة في الكويت حيث كان يعمل والده، ثم دخل الجامعة الاميركية في بيروت لدراسة الطب ونال إجازة في العلوم، سافر من بعدها إلى الولايات المتحدة للتخصص بالعلوم البحرية في جامعة "ويليام اند ماري" في فيرجينيا لأن الطب لم يستهوه. وفي العام 1983 وأثناء تمضيته عطلة الصيف في لبنان تعرّض لحادث سير مروّع في بلدة فيطرون، سبب له كسراً في الفقرة الخامسة في الرقبة والعمود الفقري أدى إلى شلل رباعي، قلب مجرى حياته ولكنه لم يثنه عن الدفاع عن حقوق الانسان قيد أنملة، فأطلق عاد جمعية (سوليد) في العام 1993 للمطالبة بالافراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وتعرض مرات عدة للتهديد، خصوصا في فترة الوصاية السورية، لكنه بقي متمسكا بموقفه دفاعا عن القضية.

وتقام وقفة وداعية له عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الجمعة امام خيمة اهالي المعتقلين في السجون السورية في حديقة جبران خليل جبران، حيث اعتصم على مدى عقد من الزمن مع أمهات المفقودين، وتليها مراسم الدفن في كنيسة سيدة "الحبل بلا دنس" في الدليبة-المتن الاعلى، الثالثة من بعد الظهر.



وتستمر القضية

إذا غيب الموت عاد ولكنه لم يغيب القضية، ولم ينزع الرجاء من قلوب أمهات نعين بالأمس مصدر إلهامهن ولكن لم ينعِن الأمل بعودة أبنائهن الذين أصبح لقضيتهم اليوم شفيعٌ في السماء يسمى غازي عاد.



