انتخابات نقابة المحامين... التحالفات الحزبية تحسم معركة المرشح الشيعي

اعتبارات عدّة سيحتكم اليها محامو نقابة بيروت الاحد المقبل، لاختيار اربعة ممثلين لعضوية مجلس نقابتهم، في ظل ضبابية تتسم بها اجواء التحالفات السياسية التي لم تتضح معالمها لغايته من جهة، وخوض معركة المرشح "الشيعي" وخصوصاً لعدم وجود ممثل من الطائفة في النقابة منذ ثلاث سنوات من جهة ثانية، اضافة الى مسألة تتعلق بعدد المرشحين المستقلين الذين يسعون جاهدين الى ضمان مقعد لهم، بما في ذلك استثمارهم "هشاشة" التحالفات السياسية بما يعزز موقعهم كمستقلين.





المؤكد انّ شكل التحالفات الحزبية سيطغى على ما عداه من تفاصيل اخرى، فيما يبقى غياب الثقة الحزبية بخيارات الحزبيين تجاه زملائهم عاملاً اساسياً في توجيه شكل المعركة، وذلك على الرغم من استمرار محاولة المرشحين الحزبيين تقليص حجم "الاوهام" والاشاعات المرتبطة بالحديث عن "فيتوات" سياسية من هنا وهناك، وابراز المشهد المتعلق بالانفتاح على جميع المرشحين.

الايام الاخيرة التي تفصل عن موعد الانتخابات يوم الاحد المقبل، تظهر شكلاً من الكباش السياسي الحاصل على مستوى مختلف الاستحقاقات السياسية في البلد، بحيث سينزل المحامون الى بيت المحامي للتصويت "الكترونياً" للمرة الاولى، وفي بالهم اكثر من عنوان يتداولونه خلال سلسلة من الاجتماعات التي سبقت ولمّا تزل موعد الانتخابات، وابرزها "تحقيق الميثاقية" وتمثيل المستقلين، اضافة الى التحالف الحزبي. امّا الثابت الوحيد لغايته فهو الاتفاق العوني- القواتي للتصويت لمصلحة المرشحين ربيع معلولي (التيار الوطني الحر) وعبدو لحود (القوات اللبنانية)، في مقابل استمرار المشاورات التي قد تفضي الى دخول مرشح "حركة أمل" علي عبدالله صلب التفاهم، بما يضمن حصوله على الاصوات المسيحية ايماناً منه بوعود تلقاها بتثبيت الميثاقية وضمان وصول مرشح شيعي الى مجلس النقابة.

وبحسب المعلومات، فانّ المعركة ستكون ابعد من مجرد تحالفات سياسية، ما يعني امكانية عدم الالتزام بأشكال التحالفات من قبل عدد من المحامين، وتصويتهم خارج الاطار المتفق عليه وذلك في حال نضجت تسوية التفاهم بين "امل" و"التيار الوطني الحر"، بما يعني احتمالية عدم وصول عضو شيعي الى مجلس النقابة نظراً لعدم استبعاد نظرية "الخروقات" التي قد تحصل. الى ذلك، تتجه الانظار لناحية الاصوات التي سيجيرها محامو "التيار الوطني الحر"، في ظل ما يُحكى عن اعتراض عوني على مرشح الحركة، لكن ربيع معلولي (مرشح التيار) وإن كان يتحدث عن عدم اتضاح الشكل النهائي للتحالفات، يشير في حديث لـ"البلد" الى انّهم و"القوات" يسعيان الى ترجمة التفاهم السياسي في قلب الانتخابات النقابية، نافياً ما يتم تداوله عن "فيتو" عوني على اي مرشح، "هذه مجرد احاديث ونحن ليس لنّا حق الاعتراض على وجود اي مرشح، فنحن نعمل لمصلحة البلد والنقابة، ونفصل اي موضوع سياسي عن التحالف النقابي، وسنصوت لمصلحة النقابة". وإذ يؤكد معلولي، انّه لا خطوط حمراء ولا اعتراضات على المرشحين، "نحن واخوتنا في الحركة نلتقى بلقاءات واجتماعات عدّة، والجو مرتاح جداً وكذلك التواصل مستمر"، يشير الى ضرورة تسليط الضوء على برامج المرشحين للعضوية بدلاً من البحث في الخلافات السياسية وذلك لمصلحة النقابة، "التي تعمل على مساحة الوطن وفيها جميع الانتماءات ويجب ان تعمل للمساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون وتقديم طروح لمشاريع قانونية وتساهم بحماية القضاء".

وعلى مقلب المرشح الشيعي، فانّ الصعوبة الاولى تكمن في وجود خمسة مرشحين من الشيعة، علي عبدالله عن "أمل" والبقية من المستقلين، ما يعني ان اصوات المحامين ستتوزع عليهم، بدلا من ان تصب في مصلحة مرشح او اثنين. اما عبدالله فيعول على دعم مختلف القوى السياسية له، لاعتبار اول يتعلق بعدم وجود ممثل شيعي في النقابة منذ ثلاث سنوات، اضافة الى اقتناعه بحرص بقية الزملاء على التنوع والميثاقية، على الرغم من عدم وجود كوتا للطوائف بل ميثاق شرف منذ العام 1992 للحفاظ على هذه الميثاقية. يؤكد عبدالله في حديثه لـ"البلد" انفتاحه على مختلف القوى السياسية، ما يستدعي بقاءه على مستوى متقارب من مختلف الافرقاء، "أسعى الى تحقيق ذلك، وهناك اتصالات مع اكثر من فريق سياسي أكدوا دعمهم واستعدادهم لدعم هذا الترشيح ". يبدو عبدالله واثقاً من "وعود" تلقاها من المحامين، على الرغم من المعلومات التي تشير الى احتمالية عدم اعطاء "العونيين" اصواتهم لمرشح "الحركة"، ويشير في هذا الاطار الى "اننا نتعاطى بايجابية واضحة وصريحة ونتحالف مع الجميع بيد مفتوحة ونأمل ان تترجم هذه الميثاقية نهار الانتخابات وخلال النتائج".

الى ذلك، تظهر معركة المرشحين المستقلين، مع اتضاح رغبة عدد كبير من المحامين بالتصويت لمصلحة المرشح المستقل اكثر من المرشح الحزبي، وخصوصاً لوجود عدد كبير من المرشحين الذين يتمتعون بحيوية وديناميكية ولهم حضورهم القوي ومنفتحين على الجميع. وعليه، فانّ المؤكد انّ المرشحين المستقلين استطاعوا تشكيل حالة وازنة لا يمكن تجاهلها في فرز المرشحين الاقوياء، ومن بين هؤلاء المحامية اسماء داغر، وتحظى الاخيرة بعلاقات طيبة مع الزملاء وخصوصاً المحاميات من خلال ترؤسها لجنة المرأة في النقابة. تتحدث داغر لـ"البلد" معتبرة انّه للمرة الاولى تشهد فيها نقابة المحامين معركة "صعبة" نظراً لكثافة المرشحين اولاً ولكثافة وجود المستقلين في ظل عدم اتضاح صورة التحالف السياسي لغايته، وتشير الى انّ القرار الحزبي الوحيد هو بين القواتيين والعونيين على المرشحين معلولي ولحود، امّا في ما يختص بمرشح "حركة أمل" علي عبدالله فتعتبر انّه لغايته لم يستطع ان يدخل في اطار تحالفي حتى مع الفريق العوني. وداغر من بين الاسماء القوية المرشحة وتحصل على موافقة وتأييد عدد من النقباء السابقين اضافة الى استقطاب تأييد المحاميات، "فانا بنت النقابة، ويجب ان تكون المرأة ممثلة في مجلسها، لابراز دور المرأة الفاعل غير انّ ما يخيفها خلال الانتخابات "وجود اصطفافات داخل النطاق الحزبي، فإن حصل اتفاق سياسي على مرشح معين فحتماً سيفوز، وهذا ما هو مستبعد لغايته، ونأمل ان يكون ذلك في مصلحة المستقلين". امّا شاشة التصويت الالكتروني فستكون الثابت الوحيد نهار الاحد المقبل.