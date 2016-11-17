اسبوع السينما الاسبانية... أفلام تستمد قصصها من غموض الانسان

افتتح في سينما متروبوليس أمبير صوفيل مساء الإثنين أسبوع الفيلم الإسباني، الذي تنظّمة السفارة الإسبانية في لبنان ومعهد ثرفانتس، بالاشتراك مع جمعية متروبوليس، وسط حشد من المدعوين ومحبّي السينما.

استهلّ حفل الافتتاح بكلمة لمؤسسة ومديرة جمعية سينما متروبوليس هانيا مروّة، استعرضت فيها أبرز النشاطات التي نظّمتها متروبوليس بالتعاون مع السفارة الإسبانية ومعهد ثرفانتس، وكلمة لمدير المعهد في بيروت خوان مانويل كسادو رّاموس قدّم فيها أبرز الأفلام المعروضة خلال هذا الأسبوع السينمائي، وتلته كلمة لسفيرة إسبانيا في لبنان ميلاغروس هيرناندو اتشبارّيا نوّهت بها بأهمية تنظيم نشاطات ثقافية لتعريف الجمهور اللّبناني على الإنتاجات السينمائية الإسبانية. كما عبّرت عن سعادتها بالشراكة المميّزة التي تربط السفارة والمعهد الثقافي الإسباني بجمعية متروبوليس سينما منذ 10 سنوات.

يقدّم الحدث الذي يستمر حتى 20 الجاري مجموعة مختارة من الأفلام الإسبانية الحديثة الإنتاج، والتي استطاعت أن تستحوذ على اهتمام الجماهير والنقّاد الدولييّن والتي تكشف الجوانب الخفية والغامضة في الانسان.

افتتُح النشاط بالكوميديا الإسباني"كلّهم أموات". في فيلمها الأول اللاّفت، استطاعت المخرجة بياتريس سانشيز الحصول على مكانة مرموقة في صفّ المخرجات الإسبانيّات. وقد حصل الفيلم على ترشيحين في جوائز الغويا العريقة (أفضل ممثلة رئيسية، أفضل مخرج صاعد) كما حاز 4 جوائز في مهرجان "مالقة" للسينما الاسبانية، من بينها جائزة أفضل ممثلة، جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل شريط صوتي.

"شباب جميل" لخايميه روزاليس والذي يعرض الجمعة، يتابع قصّة ثنائي إسباني يكافحان للعيش مع طفلهما الحديث الولادة في ظلّ الأزمة الراهنة. عرض الفيلم للمرة الاولى في قسم "نظرة ما" في مهرجان كانّ السينمائي 2014 حيث حاز على تنويه لجنة التحكيم.

ويطرح "زهور" من إخراج جون غارانيو وخوسيه ماري غويناغا قصّة مؤثّرة عن الفقدان، والأمل، والحب. تنقلب حياة آن عندما تبدأ بتلقّي الزهور في منزلها، أسبوع بعد أسبوع، ودائماً في نفس الوقت، ودائماً من دون مذكّرة من المرسِل. رشّحت إسبانيا الفيلم لتمثيلها في السباق على أوسكار أفضل فيلم أجنبي العام 2015، جاعلة من الفيلم أول فيلم إسباني باللغة الباسكية يتم ترشيحه لهذه الجائزة العريقة. وحاز الفيلم على جائزة أفضل فيلم إسباني في جوائز سان جوردي العام 2015، ورشّح لجائزتين غويا (أفضل فيلم، أفضل موسيقى تصويريّة).



"لا إيسلا مينيما"



في اليوم الثاني من المهرجان، كان عرض لفيلم "لا إيسلا مينيما" لروبيرتو رودريغيز، الحائز10 جوائز "غويا" العام 2015 وأبرز العناوين المطروحة ضمن أسبوع السينما الاسبانية. الفيلم يعيدنا الى اسبانيا ثمانينات القرن المنصرم، حيث يعمل محققان على قضية اختطاف وقتل مراهقتين في إحدى القرى المهشمة في جنوب اسبانيا. الى جانب الاجواء الداكنة التي تلفّ بالعمل وقصته المرعبة. إطار الاحداث اختاره المخرج عن قصد، في مرحلة كانت اسبانيا قد خرجت للتو من حقبة فرانكو الديكتاتورية وتنتقل الى مرحلة الديموقراطية، مع كل ما حملته هذه المرحلة الانتقالية من تضليلات وصعوبات وتناقضات خصوصاً. فالشرطيان الموكلان ملفّ القضية يرمز كلّ منهما الى مرحلة من هذا التاريخ الاسباني المعاصر، وسيظهران ذلك تكراراً في الفيلم، خصوصاً لجهة تعاملهما مع التحقيق. فالاول عايش النظام السابق وخدم فيه وورث ممارساته، أما الثاني فما زال مندفعاً وحاملاً لهذه الديموقراطية الجديدة.

في المقابل، معظم المشاهد مصوّر ليلاً وتخيّم الاجواء الداكنة على جزء كبير منها. هذا الثريلر المشوّق والكئيب يشدّنا من أوله حتى آخره ناجحاً في نشر الذعر والسوداوية التي يحفل بها. ولكن الاهم أنه يرتكز بشكل أساسي على جمالية المناظر الطبيعية التي تحصل فيها الأحداث. فالكاميرا تلتقط غموضها تلك المنطقة وجمالها بطريقة لافتة وتجعل منها شخصية اساسية في الفيلم.