نجما "حرب النجوم" تواعدا سرّاً

كشفت الممثلة كاري فيشر البالغة اليوم الـ60 من العمر أن علاقة شغف ربطت بينها وبين شريكها في الشاشة هاريسون فورد العام 1976 لدى تصوير الجزء الاول من حرب النجوم حين اضطلعا بدوري الاميرة ليا وهان صولو. وكشفت الممثلة في كتاب حول سيرتها سيصدر قريباً: "استمرت العلاقة القوية لمدة 3 أشهر. وكنت بلا خبرة". كانت الممثلة في الـ19 آنذاك، أما هاريسون فورد فكان في الـ33 ومتزوجاَ من ماري ماركارد.