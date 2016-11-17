"هاكسو ريدج"... لهجة وعظية ومشاهد دموية

شكّل صدور فيلم "هاكسو ريدج" عودة ميل غيبسون الى هوليوود التي نبذته في السنوات الاخيرة بعد فضائحه الشخصية. هي عودة غيبسون أيضاً الى الاخراج بعد مرور 10 سنوات على فيلم "أبوكاليبتو" .



رحّب النقاد الاميركيون والعالميون عموماً بهذا العمل الذي اختار غيبسون فيه العودة الى قصة حقيقية من الحرب العالمية الثانية. عامل الجذب الاول في الفيلم هو استناده الى قصة غير اعتيادية، مختلفة عن تلك التي نراها في الافلام المتعلقة بالحروب. ديسموند، شاب أميركي قرر الانخراط في الجيش الاميركي خلال الحرب لخدمة بلاده. الا أن حمل السلاح والقتل يتناقضان مع قناعاته الدينية. ذلك لن يمنعه من المشاركة في الحرب وتحمّل سخط مسؤوليه ورفاقه لأنه سيظلّ مصراً على عدم حمل السلاح. في المقابل، ينقذ حياة أكثر من 70 جندياً جُرحوا على أرض المعركة، ما سيجعل منه بطلاً في هذه الحرب. ونرى في نهاية الفيلم ديسموند الحقيقي ورفاقه في الحرب يدلون بشهادات مؤثرة. من هذه الناحية، عرف غيبسون كيف يلقى رضى هوليوود وأميركا بالتطرق الى موضوع يحمل كل هذه الرسائل السلمية ومفاهيم التسامح.

الا أن مشكلة الفيلم تكمن في أن غيبسون يلجأ مجدداً الى ما يسمّى الـ"غور" أو مشاهد الدماء والقتل المقززة لينقل رؤيته المحمّلة بالكثير من الوعظ والرسائل الدينية أيضاً، حدّ السذاجة في بعض الأحيان. فالجندي الشاب مصوّر على أنه شخص مثالي الى أقصى الحدود. والمخرج لا يرينا أي لحظة شك قد تكون راودت ديسموند خلال قيامه بكل تلك الاعمال البطولية. وحتى في أكثر المواقف خطراً على حياته، لن يفكّر ولو للحظة في حمل البندقية من أجل الدفاع عن نفسه. ومقابل قصة هذا النضال السلمي النبيل، كمّ هائل من الصور الوحشية الدموية. أما العدو الياباني في الفيلم، فمصّور على أنه مخلوق غير بشري متعطش الى الدماء والقتل بأبشع الوسائل.