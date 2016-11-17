تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
لوحة القيادة
الرئيسية
متفرقات
فنون البلد
"هاكسو ريدج"... لهجة وعظية ومشاهد دموية
"هاكسو ريدج"... لهجة وعظية ومشاهد دموية
"هاكسو ريدج"... لهجة وعظية ومشاهد دموية
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الخميس 17 نوفمبر 2016 05:00
شكّل صدور فيلم "هاكسو ريدج" عودة ميل غيبسون الى هوليوود التي نبذته في السنوات الاخيرة بعد فضائحه الشخصية. هي عودة غيبسون أيضاً الى الاخراج بعد مرور 10 سنوات على فيلم "أبوكاليبتو" .
رحّب النقاد الاميركيون والعالميون عموماً بهذا العمل الذي اختار غيبسون فيه العودة الى قصة حقيقية من الحرب العالمية الثانية. عامل الجذب الاول في الفيلم هو استناده الى قصة غير اعتيادية، مختلفة عن تلك التي نراها في الافلام المتعلقة بالحروب. ديسموند، شاب أميركي قرر الانخراط في الجيش الاميركي خلال الحرب لخدمة بلاده. الا أن حمل السلاح والقتل يتناقضان مع قناعاته الدينية. ذلك لن يمنعه من المشاركة في الحرب وتحمّل سخط مسؤوليه ورفاقه لأنه سيظلّ مصراً على عدم حمل السلاح. في المقابل، ينقذ حياة أكثر من 70 جندياً جُرحوا على أرض المعركة، ما سيجعل منه بطلاً في هذه الحرب. ونرى في نهاية الفيلم ديسموند الحقيقي ورفاقه في الحرب يدلون بشهادات مؤثرة. من هذه الناحية، عرف غيبسون كيف يلقى رضى هوليوود وأميركا بالتطرق الى موضوع يحمل كل هذه الرسائل السلمية ومفاهيم التسامح.
الا أن مشكلة الفيلم تكمن في أن غيبسون يلجأ مجدداً الى ما يسمّى الـ"غور" أو مشاهد الدماء والقتل المقززة لينقل رؤيته المحمّلة بالكثير من الوعظ والرسائل الدينية أيضاً، حدّ السذاجة في بعض الأحيان. فالجندي الشاب مصوّر على أنه شخص مثالي الى أقصى الحدود. والمخرج لا يرينا أي لحظة شك قد تكون راودت ديسموند خلال قيامه بكل تلك الاعمال البطولية. وحتى في أكثر المواقف خطراً على حياته، لن يفكّر ولو للحظة في حمل البندقية من أجل الدفاع عن نفسه. ومقابل قصة هذا النضال السلمي النبيل، كمّ هائل من الصور الوحشية الدموية. أما العدو الياباني في الفيلم، فمصّور على أنه مخلوق غير بشري متعطش الى الدماء والقتل بأبشع الوسائل.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
1 + 2 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011