وزارة الزراعة: لإدخال جميع أنواع الطيور إلى حظائرها وتطبيق شروط الأمن الحيوي





صدر عن وزارة الزراعة – "مديرية الثروة الحيوانية" التعميم الآتي:



"بناء إلى تبليغات منظمة الصحة الحيوانية العالمية 0IE عن اصابة عدد كبير من الدول الاوروبية والدول المجاورة للبنان بفيروس انفلونزا الطيور العالي العدوى ذات عترة جديدة H5N8 والذي يسبب نفوق كبير في الدواجن.



يُطلب من جميع مربي الدواجن ادخال جميع الطيور التجارية والبيتية إلى حظائرها وتطبيق شروط الأمن الحيوي المذكورة في القرار رقم 552/1 تاريخ 19/6/2012 وكافة تعاميم وزارة الزراعة الخاصة بمكافحة فيروس انفلونزا الطيور.



شاكرين تعاونكم لحماية قطاع الدواجن في لبنان".

