"مخفر البلد"... تطبيق الكتروني لمكافحة الفساد

كثرٌ هم اللبنانيون الذين كانوا ضحايا جرائم سرقة أو فساد ولم يقوموا بتبليغ المراكز الأمنية الرسمية، لأنهم ببساطة لا يثقون بقدرة تلك المراكز على استرداد حقوقهم المسلوبة، أو لأنهم لا يعرفون الإجراءات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات، إلى أي مخفر يتوجهون، أو ما هي الأوراق التي يتوجب تقديمها، أو من هو الشخص المناسب الذي يجب أن يتوجهوا اليه في مركز الأمن هذا أو ذاك، أو لأنهم يخافون من أن يتعرضوا للأذى في حال ساهموا بكشف فساد شخص ما أو مؤسسة ما.



انطلاقاً من الجهود التي تبذلها جمعية "سكّر الدكانة"، منذ تاريخ نشوئها، لجهة تعزيز ثقة الأفراد في المؤسسات العامة، وكذلك لجهة تعزيز دورها الإيجابي في مكافحة أوجه الفساد المختلفة في الدولة، نظمت الجمعية بالتعاون مع جامعة الأنطونية حفل إطلاق تطبيق "مخفر البلد" الالكتروني، الذي يأتي في إطار تشجيع المواطن على ممارسة مواطنيته بكشف الفساد وصنع القرار والمحاسبة.



الأهداف

يهدف "مخفر البلد" إلى توفير الأدوات الكفيلة لتعزيز سبل التواصل وحث المساءلة عند الأفراد، لاسيما وإن الدور الحيوي الذي يلعبه رجال الشرطة والأمن في الدولة من شأنه حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة، ودعم ومعاونة السلطة القضائية من جهة أخرى.

وتمّ تعريف الحضور على كيفية تنزيل واستخدام التطبيق الالكتروني "تطبيق دليل مخافر الشرطة في لبنان" الذي يخدم كأداة إرشادية وتقييمية يمكن من خلالها تعزيز مبادئ الحكم الرشيد في الدولة. حيث يساهم هذا التطبيق الالكتروني في توفير المعلومات الضرورية لمختلف فئات المجتمع اللبناني بغية التعرّف على أبرز الحقوق والواجبات التي يتمتعون بها داخل المخافر والفصائل في الدولة، الإطلاع على الاجراءات الأكثر تداولاً في هذه المخافر والفصائل بهدف الولوج إليها بسرعة وفعالية، الاستعانة بعدد من المنظمات غير الحكومية، الحقوقيين والإعلاميين الذين أبدوا استعدادهم الجدي لتقديم الاستشارات المجانية للأفراد عند الضرورة. وفي إرشاد الأفراد الى أقرب مخفر أو فصيلة متواجدة ضمن محيطه لإكمال معاملاته الإدارية أو التبليغ عن سرقة أو إشكال أو جريمة أو ما شابه ذلك من أمور. وجعل الأفراد عناصر فاعلة وفعّالة في المجتمع عن طريق رصد وتقييم وتقرير قضايا الفساد المحتملة في مراكز الشرطة المختلفة بغية إرساء مفاهيم ومبادئ النزاهة والحكم الرشيد في الدولة.

واستهدف حفل الإطلاق أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى عدد من رجال القانون والصحفيين، وممثلين عن هيئات المجتمع المدني وخبراء وممثلين عن المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد في الدولة. كما يستهدف ايضاً عددا من طلاب الجامعات ذوي الاختصاصات المتنوعة كجزء لا يتجزأ من عملية التوعية والتطوير والتغيير.



"بوليس وحرامية"

وتخلل الإطلاق جلسة حوارية بعنوان "بوليس وحرامية"، أدارها الاستاذ عبدو مدلج، وتحدث فيها كل من النائب غسان مخيبر، الصحافي جورج عيد، الناشط وديع الأسمر، والمحامية غيدا فرنجية، عن المشاكل والتحديات التي يمكن أن تواجه عملية التطوير في مراكز الشرطة في لبنان، دور وسائل الإعلام والصحافة الاستقصائية في مكافحة الفساد وضمان المساءلة، دور المجتمع المدني في ضمان التنفيذ الفعلي لمعايير مكافحة الفساد في مختلف مراكز الشرطة في لبنان، وأهمية إنشاء شبكة تحالفات لمكافحة قضايا الفساد المحتملة داخل مراكز الشرطة في لبنان، تضم وسائل إعلام، منظمات مجتمع مدني، جهات حكومية ورجال قانون.



المعوقات والتحديات

تتركز المعوقات التي يمكن أن تواجه عملية التطوير في مراكز الشرطة في لبنان على انعدام الثقة بين المواطن والدولة بكل أجهزتها، وهذه الثقة لا تبنى فقط بالوعظ والإرشاد بل تبنى بأمثلة حسية وتحرك عملي. فبناء الثقة واجب ومن الصعب جدا أن تدير المؤسسات البلد أو تطبق أدنى القوانين من دون ثقة. ويتمثل العائق الثاني بمستوى المعرفة. فمن الضروري أن يعرف المواطن حقوقه ويعرف كيف يتواصل ويسهل التواصل مع أجهزة إنفاذ القانون والتي هي واجهتها قوى ألامن الداخلي. وثالثاً عملية الإبلاغ، فالتواصل الكتابي مهم جدا كون الإبلاغ عبر الهاتف لا يمنح المحاسبة في حال عدم التجاوب، وما يحصل أثناء عملية التبليغ في المخافر من طلب نشرة للشاكي وهي الآلية التي عادة ما تأخذ وقتاً طويلاً ويصبح الشاكي شبه محتجر إلى أن تصدر النشرة. أما المعوق الرابع فهو الفساد في الإدارات الرسمية نفسها، وخشية المواطن وخوفه من الدخول في دوامة السين جيم التي عادة ما تأخذ وقتاً طويلا وأحياناً يصبح مكافح الفساد نفسه في دائرة الشك.

ولفت مخيبر إلى أهمية المبادرة التي قام بها إلى جانب بعض النواب منذ 7 سنوات وهي تطوير قانون اسمه قانون حماية كاشفي الفساد وهو قانون يسعى لحماية كل شخص يساهم بكشف أي مخالفة لها علاقة بالفساد، ولا يحمي هذا القانون مكافح الفساد وحسب فقط بل يعطي حوافز مالية له كأن يمنح جزء من الأموال التي سيوفرها على الدولة بعملية كشف الفساد تلك. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أقرّ في لجنة الإدارة والعدل وتحول على الهيئة العامة لمجلس النواب ويُتوقع أن يُقر في أول جلسة يعقدها مجلس النواب بالإضافة إلى قانون حق الوصول للمعلومات وهو قانون آخر أيضاً يضمن مشاركة المواطن بالمحاسبة.



إشكاليات وحلول

وتحدث الأسمرعن الإشكاليات التي تواجه المجتمع المدني في إطار عمل التبليغ في مكافحة الفساد في مختلف مراكز الشرطة في لبنان. وأولى هذه الإشكاليات هي الأجهزة الأمنية نفسها التي يفترض بها أن تطبق القانون وهي لا تحترمه، والاشكالية الثانية تتمثل بأنه رغم أن القوانين والآليات أصبحت واضحة وقوى أمن الداخلي طوروا مدونة سلوك لعناصر قوى ألامن الداخلي، وهو نص متطور يحدد كيف يجب أن يكون تصرف قوى الأمن مع المواطن، إلا أن معظم التوقيفات أو طريقة تعامل القوى الأمنية مع المواطن تكون مخالفة للنظام الداخلي لقوى الأمن نفسها. وأما الإشكالية الثالثة فهي غياب المعلومات وعدم معرفة الناس بطبيعة الإجراءات التي يجب أن يتخذوها في حال وقوعهم بأي مشكلة إلى جانب خوف الناس من التبليغ بسبب طريقة سلوك وتعاطي القوى الأمنية معهم.

وشدد المجتمعون على أن الحل الأول والأخير يكون بجرأة المواطن على فضح الانتهاكات، لإن فضحها هو اولا واخيرا جزء كبير من الحل، وإن بطريقة غير مباشرة كاللجوء للمنظمات الحقوقية أو وسائل الإعلام، التي بإمكانها المتابعة في قضايا الفساد والمحاسبة، مع التشديد على وجوب حصول المحاسبة بشكل علني ليكون المخالف عبرة لغيره.