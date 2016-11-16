أخبار مش للنشر

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الاربعاء 16 نوفمبر 2016 07:00
التزكية أصعب
أكد أحد الإداريين الرياضيين المخضرمين ان من ينتقد التزكية في انتخابات الاتحادات الرياضية، لا يفقه في العمليات والمعارك الانتخابية شيئاً، ولا يعرف ان ما يسبق التزكية أصعب بكثير من المعركة فمفاوضات التزكية هي "معارك" بكل ما للكلمة من معنى، لا يعرف بها من يحاربون "طواحين الهواء"!
حملة ضد الإدارة!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بحملة عنوانها "حملة ضد إدارة نادي الحكمة" على خلفية المشاركة والنتائج المعيبة في بطولة النوادي العربية، حيث طالب جمهور الحكمة وجماهير كرة السلة الإدارة بالاستقالة الفورية!
مخرج
يؤكد عدد من المحيطين بمرشح لرئاسة اتحاد لعبة جماعية في السر وامام بعض المقربين منهم بأن المرشح يفتش عن مخرج للانسحاب من المعركة، ولذلك هو يطرح التوافق وحتى مرشح تسوية، فيما يؤكد المعسكر القوي ان التوافق والتسوية سقطا وان استراتيجية المعركة
وضعت وبدأ التنفيذ!
المطالبة بالقتل؟
طالب احد مشجعي الفريق الذي تعرض للظلم التحكيمي في اكثر من مباراة ان تتم معاقبة الحكم المخطئ في اللقاء الاخير بالضرب وصولاً للقتل!!!
صحيح اننا ضد الظلم التحكيمي لكن الدعوة إلى القتل جريمة مرفوضة ويجب ملاحقة مطلقها، والمطلوب ايضاً البحث عن اسباب الوصول إلى هذه الحال لدى الجماهير وادارات الاندية ولاعبيها لان الامور باتت تهدد بالثبور وعظائم الامور؟.
اين العقاب!.
شتم النجم المعروف في فريق متوسط الحال الحكام والاتحاد على مسمع الحكام وشهود عدة، كما شتم امين سر النادي الشعبي الكبير الحكام بعد انتهاء مباراة فريقه التي فقد فيها نقطتين!. الاتحاد لم يعاقب اي منهما حسب نصوص القانون فهل "طنش" عن ذلك، او ان الحكام والمراقبين تعاملوا مع الموضوع مثل "شاهد لا شاف ولا سمع حاجة؟!
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