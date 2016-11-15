إيلي فارس يطلق مجموعته الجديدة EVE 2017



أطلق مصصم الأزياء المبدع إيلي فارس مجموعته الجديدة للعام 2017 والتي حملت عنوان "EVE".

حضر العرض نخبة من أهل الفن والصحافة ومجموعة كبيرة من السيدات العاشقات لتصاميم فارس.



تضمنت المجموعة 50 فستاناً تنوعت بين فساتين السهرة والاعراس، وأذهل فارس الحاضرين بباقة من تصاميمه التي تميزت بألوان عصرية وجذابة.



وتجسد إبداع فارس بفساتين راقية وجريئة في الوقت عينه، وقد ارتدتها عارضات أجانب واللبنانية كريستين حوري.

