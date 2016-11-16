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"بيارو حظو زيرو"
"بيارو حظو زيرو"
"بيارو حظو زيرو"
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ايلي نصار, الاربعاء 16 نوفمبر 2016 05:00
من منكم لم يسمع أو يحضر المسلسل التلفزيوني الكوميدي "بيارو حظو زيرو" الذي اضحكنا وابكانا ... من الضحك، وتحول بعدها إلى مسرحية كوميدية نعيشها كل يوم!
"بيارو" في المسلسل والمسرحية كان شخصاً بسيطاً "حبوباً" لكن بلا أمل، يحاول ويحاول ان يجاري ابطال وشخصيات المسلسل الكبار من دون نجاح، كما كان يحاول ان يقول "انا هنا" او "الامر لي" إلا ان احداً لم يكن يعبّره او يقف على خاطره رغم انه حدّ الطباع إلى درجة إفتعال المشاكل ثم الهروب فـ "الهريبة تلتين المراجل" كما يقول المثل الشعبي!
وإذا كان "بيارو" في المسلسل يملك بعض "الكاريزما" و"خفة الظل" المعبرة والمضحكة، التي كانت تنهي الحلقات بطرفة تعبّر عن الواقع المعاش في تلك الفترة، إلا ان في الحياة الرياضية عندنا، اكثر من "بيارو" بلا كاريزما ولا خفة ظل ولا ثقافة رياضية ولا حتى موقف ثابت، بل هرولة خلف الكراسي بلا أفق... حتى ولو انتهت محاربة "طواحين الهواء" الدونكيشوتية بألم بدل الطرفة... وبتهكم على النتائج – الكارثية وبانتقاد التزكية التي تحتاج إلى أكثر من معركة لتتم فيما من ينتقدها يغط في سبات رياضي عميق!
وفي الرياضة اكثر من "بيارو" حظن "زيرو" إذ لا يمتلكون الحكمة او النهج او المشروع او الحظ او حتى التحالفات التي تخولهم قيادة اي نادٍ رياضي صغير فكيف بإتحاد؟!
والمضحك – المبكي في المسلسل الرياضي الهزلي الذي نعيشه يومياً ان هناك من يحاول إقناعنا ان "بيارو" هو "الحل" و"الامل" و"الحكمة" و"المؤسسة" و"المستقبل" في خدمة لبنان ورياضته، إلا ان المخرج الذي يبدو انه يتبدل كما تقتضي الظروف، لا يملك "لمعة" إخراج الحلقات بطرفة بل بطرافة توازي الحرقة على ما يحكى ويقال في السر والعلن في محاولة لحرف الحقائق وتعويم من لا يعرفون ان السباحة عكس التيار لا ولن توصل إلى نتيجة!
يضحكنا "بياروات" وما اكثرهم، حين يتناسون (لأن للظروف احكاماً) انهم وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن سبوا وشتموا وتهكموا على من يطرحونه اليوم للتوافق والتسوية فقط لإنه وقف إلى جانب الحق والقوة والشفافية واوصل بكلمة سواء مع من "يجاهد" في الرياضة منذ سنوات لتنظيفها وإصلاحها وتغييرها نحو الأفضل، فهل من عاقل يعتقد ان "التوافق" المطروح ليس هرباً من خسارة جديدة لن تكون هذه المرة "طرفة".
والاطرف ان حول "بيارو" الرياضة اللبنانية مجموعة "كومبارس" يتم استبدالها واستبعادها او التقرب منها مثلما تتقلب أسهم البورصة، إلا ان الثابت الوحيد ان هؤلاء تعودوا ربما إدمان الخسارة. ومن لا يتعلم من اخطائه لا يمكن ان يتقدم.
في المسلسل الرياضي الذي سينتهي قريباً "بيارو حظو زيرو" اما حظنا نحن، فممتاز لاننا نعيش عصر "بيارو" لنتسلى في زمن بات فيه للضحك ثمنًا ولو كان غالياً على رياضتنا.
بعض المواعيد الانتخابية على الابواب، ومن يعش يرَ.
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