Glamour Women Of The Year Awards سحر الاناقة

استضافت لوس انجليس أمس الاول حفل توزيع جوائز "غلامور" لامرأة العام. للمناسبة، كُرّمت عارضة الازياء آشلي غراهام التي اشتهرت بجسدها الممتلئ. وقد برزت على السجادة الحمراء نجمات جميلات مثل الممثلة أمبير هيرد التي كانت مشعة بفستانها بلون الجلد، علماً أن تلك كانت إطلالتها الرسمية الاولى بعد طلاقها من جوني ديب. من الحاضرات الجذابات أيضاً كارا ديليفين التي اختارت لاطلالتها فستاناً أسود شفافاً من توقيع إيلي صعب. من جهتها، غوين ستيفاني بدت ساحرة بفستانها من دار مارتشيسا، كما ظهرت زاندايا بفستان ساتان من ريم عكرا، وسارت كذلك كيتلين جينير بالاحمر على السجادة قبيل حضور الحدث.

مُنح المغني بونو جائزة رجل العام في هذا الحفل المخصص بشكل كبير لتكريم النساء وتسلّمت كل من زناديا وغوين ستيفاتي وترايسي إيليس جوائز كذلك خلال هذا الحدث.