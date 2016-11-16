دواين جونسون أكثر الرجال إثارة

اختارت مجلة "بيبول" الممثل دواين جونسون، الملقّب بـ"ذا روك" أكثر الرجال إثارة في العالم. وقبل أن يقع الاختيار على جونسون، أعدت المجلة لائحة بعدد من النجوم الذين كانوا مرشحين لهذا اللقب، مثل رامي مالك والامير هاري والممثل باتريك دامبسي. ويخلف جونسون الذي تصدر اللائحة سلسلة من الممثلين والرياضيين الذي حصدوا اللقب في السنوات الماضية مثل كريس هيمسوورث وبين أفليك وجورج كلوني.