أديل في جولة أسترالية أولى

أعلنت النجمة البريطانية أديل أن جولتها الغنائية المقبلة ستكون في أستراليا وذلك للمرة الاولى. وستنطلق من مدينة برث تحديداً في شهر شباط المقبل، ثم تنتقل الى بريزبن وسيدني وأديلايد وميلبورن. ووجّهت أديل رسالتها للجمهور الأسترالي، وجاء فيها: "كنت أتساءل إذا كنتم تريدون أن تقابلوني، نعم أنا قادمة إليكم". وأظهر الجمهور الأسترالي تفاعلاً كبيراً مع الخبر، ورحبوا بأديل بشدة.