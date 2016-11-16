تجاوزات بالجملة في ملف الرملة البيضاء

لم تعد فكرة الاعتداء على شاطئ الرملة البيضاء امراً عادياً، فالاعتداءات على الاملاك العامة وعلى "عينك يا تاجر" تسير بشكل طبيعي وبلا حسيب او رقيب ومن يحاول الاستنكار او الوقوف في وجه المعتدين يتم الاعتداء عليه، فالسلطة الشرعية والقوانين قد استخدمت لمصلحة الشركات الخاصة.



وقاحة الاعتداء على الناشطين المعتصمين عند شاطئ الرملة البيضاء، لم يكن بسبب الاعتداء على الاملاك العامة ولا التجاوزات التي اصبحت معروفة للجميع، بل بسبب مطالبة الناشطين للعمال بعدم رمي مخلفات الردم على العقارات التابعة للأملاك العامة. فبالاضافة الى التعدي على شاطئ عام بموافقة السلطة السياسية، يقوم العمال برمي مخلفات الانشاءات على الشاطئ، فضلاً عن "تجاوزهم التراخيص التي حدّدت لهم المساحات الواجب إشغالها"، غير القانونية بالاساس.



رمال باهظة الثمن

المخالفات والتي تعتبر بالجملة، من التعدي على الاملاك العامة الى سحب رمول الشاطىء ونقلها الى منطقة الشويفات، علماً ان القانون واضح في هذه الامور ولا يحمل اي التباس، فالمس بالرمل على الشاطئ ممنوع قانوناً. وبحسب الناشط رجا هاشم قامت الشركة المحتلة للرملة بسحب آلاف الأمتار المكعبة من رمول العقار رقم 3689 الواقع على شاطىء الرملة البيضاء ونقلها الى مستودع في الشويفات. وبعد التحركات اضطرت قيادة شرطة بيروت لوقف هذا التعدي، الا ان الشركة عادت الى اعمالها وكأن قراراً لم يصدر. فقرار وزارة الاشغال بوقف التعديات وشفط الرمال "دفنت في رمال الشاطئ"، فالمخالفات بحسب هاشم عديدة منها بناء جدار رملي كبير لتدعيم البناء من رمل الاملاك العامة، بالاضافة الى التعدي على الطريق العام الذي يوصل للأملاك العامة وهذا الامر ممنوع قانوناً. فالرمال التي يتم سرقتها تعتبر من الاعلى سعراً نظراً لنعومتها. واعتبر هاشم ان السلطات المعنية بالملف ترمي المسؤولية كل منها على الاخرى وتقول "قدمنا كتابا وقمنا بواجبنا، والبعض يقول ليس لدينا جيش لنمنع الشركة من تنفيذ مشروعها، بينما الشركة تكمل ما بدأت به قبل اشهر وبموافقة الجميع".

المدير التنفيذي لجمعية "نحن" محمد أيوب اكد أن ما يحصل في الرملة البيضاء هو انتهاك للملك العام من السلطة التي تمارس نفوذها ضد مصالح المواطنين، مشيرا إلى حملة ضغط على الوزارات ستجري انطلاقا من وزارة الأشغال التي عليها ترسيم الحدود، ثم توجيه نداء الى وزير البيئة من أجل دراسة الأثر البيئي، وتحركات شعبية لتحويل الامر الى قضية رأي عام، فلا يوجد شط عام في اي دولة في العالم يتم التعدي عليه بهذه الطريقة الوقحة، فالسلطة لا تحترم سلطتها والاشغال على الاملاك العامة ممنوعة، بالاضافة الى ان القوانين انقلبت لخدمة السلطة الحاكمة والتي سمحت للشركة الخاصة بالتعدي على الاملاك البحرية. واضاف ايوب ان البناء يقوم بلا قرار للتنظيم المدني وبلا قرار للمجلس البلدي، ولتستكمل الوقاحة، يقوم بتسكير الطريق العام من اجل البناء!!



تحرك لـ"بدنا نحاسب"

حملة "بدنا نحاسب" والتي دعت الى تحرك ليل امس على الشاطئ اعتبرت ان الشاطئ، كما المساحات الخضراء والأملاك النهرية، هي ملك عام وفق الدستور، خصصه القانون لجميع الناس بالتساوي، فإذا بالمتنفذين المرتبطين بالسلطة الفاسدة، يشغلون الأملاك العامة لمصلحتهم ويمنعون باقي المواطنين من استعمالها بحرية. إن شاطئ البحر، هو ملك عام لكل الوطن منذ عام 1925، وهو موضوع بتصرف جميع المواطنين من دون استثناء أو تمييز، مثله مثل الطريق العام ، حيث لا يجوز لأي مواطن أن يميّز نفسه عن الآخرين في استعماله، أو أن يمنع الآخرين من المرور عليه، فقد وصف القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 الأملاك العمومية بأنها "جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع، أو لاستعمال مصلحة عمومية"، وأول هذه الأملاك: "شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء، وشواطئ الرمل والحصى". وهذه الأملاك لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن".

وبعد الضجة التي شغلها شاطئ الرملة البيضاء، صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت ما يلي: "ان الموقع الذي تجري فيه أعمال الحفر والبناء في العقار رقم 3689 المصيطبة في منطقة الرملة البيضاء يقع خارج المسبح الشعبي ويبعد مسافة تزيد عن 300 متر جنوباً عن المسبح المذكور".

وأضاف البيان ان "الموقع المذكور هو عبارة عن عقارات تقع ضمن الأملاك الخاصة منذ العام ١٩٣٢ كما تظهره خريطة المساحة وسندات الملكية المستندة إلى سجلات الدوائر العقارية ، وإن الأعمال الجارية في الموقع تستند إلى الترخيص بالبناء المعطى وفقاً لأنظمة وقوانين البناء"، لافتاً الى أن "الصور الجوية الصادرة عن مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تظهر بأن الأرض الطبيعية في موقع الأعمال الجارية ليست إمتداداً للشاطئ كما أن آخر تحديد لإمتداد البحر ، أجري من قبل مصلحة المساحة سنة 1962 والمبين على خرائط المساحة ، لا يصل إلى الموقع الذي تجري فيه أعمال الحفر والبناء".

وأكد البيان أنه "بالنسبة للمسبح الشعبي وسائر الاملاك العمومية الاخرى، فإن محافظ مدينة بيروت والمجلس البلدي لمدينة بيروت يؤكدون عدم السماح بالتعدي عليها او بحرمان عموم المواطنين من استعمالها وفقاً للغاية المعدة لها".



cadre

أصدرت بلدية بيروت تصريحاً، في تاريخ 15/10/2016، حيث اجتزأت قضيّة المدافعة عن واجهة بيروت البحرية وشاطئ الرملة البيضاء العام بشكلٍ فاضح كما قلّصت أهميّة دورها في تحقيق هذه الأهداف المنشودة. فبدأت بتوضيح أنّ البناء الحاصل اليوم على شاطئنا العام، هو حقيقةً قائمٌ على قسمٍ منه مختلف عن القسم المعروف بـ"المسبح الشعبي". كما برّرت حصول أعمال البناء في ذاك القسم بوجود صكوك ملكيّة عليه منذ عام 1932، إضافةً إلى اعتبار أنّ طبيعة قطعة الأرض تبيّن أنّها "ليست إمتداداً للشاطئ". وأخيراً قامت بطمأنة الناس بأنّها ستحمي "سائر الأملاك العموميّة الأخرى".

وتعقيباً عليه، يهم جمعيّة "نحن" توضيح التالي:

أوّلاً، حدّد القرار التشريعي رقم 144س1925 مفهوم الأملاك العامة البحريّة كما حدّد المعايير التي على أساسها يتم ضم أية قطعة أرض إلى الأملاك العامة البحرية أو إستثنائها. وبناءً عليه، وبما أنّه لم يتم إبراز أية صكوك ملكيّة سابقة لهذا القانون في ما يخص كامل شاطئ الرملة البيضاء، فتحدد الأملاك العمومية البحرية إستناداً إلى معايير هذا القانون. أما بالنسبة إلى عقارات "عاشور"، فنؤكّد أنها واقعة ضمن الأملاك العمومية البحرية، وفق معايير القانون، وعلى ضوء كافّة المعلومات التي قدمتها بلدية بيروت حتى الآن. فالقانون يميّز بين حالتين: إمّا تكون طبيعة الأرض رمليّة وهي حكماً تقع ضمن الأملاك العامة البحرية وإمّا هي غير رمليّة فتُضم إلى الأملاك العامة البحرية فقط إذا شملتها أبعد نقطة تصل إليها الأمواج في فصل الشّتاء. وعودةً إلى عقارات "عاشور"، إن كانت الأراضي رمليّة – وهو ما يستنتجه أي مراقب لها - فهي ملك عام. وحتى إن كانت صخريّة – كما تصرّ البلديّة على اعتبارها - فتبرز خريطة رسميّة تعود إلى سنة 1965 أنّها تقع تحت حدود أبعد نقطة تصل إليها الأمواج، أي أنّها ملك عام. في ضوء هذه المعلومات، نعتبر مبررات البلدية التي أعطت الرخصة على أساسها دليلًا واضحًا لانحيازها نحو إستفادة بعض المستثمرين على حساب تحقيق المنفعة العامة.

ثانياً، نذكّر بلدية بيروت أنّه لم يتبق من واجهتنا البحرية في بيروت إلّا هذا الشاطئ اليتيم، وأنّنا قد وصلنا إلى هذا الواقع المرير بسبب سياسات بلدية بيروت التي لطالما أهملت الأملاك العامة وتغاضت عن التعديات القائمة عليها، وتساهلت مع مخالفة القوانين تجاهها. فحرمت الناس من دخول حرج بيروت لعشرات السنوات - خلافاً للقانون - وبقيت صامتة، حتى يومنا هذا،عن التعديات على الأملاك العامة البحريّة الموثّقة من قبل وزارة الأشغال العامة منذ 2012 - خلافًا للقانون - وتقلّصت عن إستعمال صلاحياتها باقتراح تخفيض نسب الإستثمار على كامل الواجهة البحريّة لحمايتها – إنتقائيا للقانون. كما أنّنا لم نسمع حتى اليوم موقفها من الطعن في القانون 1691989 الذي سلب منها، بل من سكان بيروت، قسماً كبيراً من أملاكهم العامة. ونعتبر إستناد البلدية لأنظمة وقوانين البناء لتبرير سلب الشاطئ من المواطنين حلقة جديدة من مسلسل إنتقائيتها الإستنسابي للقوانين السارية المفعول.