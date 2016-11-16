غذاؤك يقيك السرطان



بات مرض السرطان من أكثر الامراض انتشاراً في أيامنا هذه، وقد أثبتت الدراسات علاقة وثيقة بين الغذاء والسرطان. فالغذاء الصحي يساعد على تقوية جهاز المناعة الذي تقتصر مهمته على البحث عن الخلايا المريضة ليقتلها ليحافظ على الصحة ويقي الإنسان من الأمراض الطارئة والخطيرة.

ولكن الغذاء ليس العامل الوحيد الذي يؤدي الى الاصابة بمرض السرطان. فهل يمكن اذاً الوقاية من مرض السرطان الذي يفتك بصحة الانسان ويهدّد حياته؟ ولعلّ السؤال الذي يبادر إلى ذهنك: هل يمكننا الوقاية من مرض السرطان؟

يعتقد بعض العلماء بارتباط حدوث 30-40% من حالات السرطان مباشرة نتيجة الطعام الذي يتناوله الانسان وعوامل أخرى مثل المحافظة على وزن جسمه عند حدوده الطبيعية وممارسته نشاطا بدنيا كافيا بشكل روتيني، وأشارت دراسة إلى إمكانية إنقاص 30% من عدد حالات الإصابة بالسرطان بالامتناع عن التدخين من احتمال الإصابة بالسرطان.

توصلي الى وزنك المثالي وحافظي عليه!

• من أهم الحقائق التى توصلت إليها الدراسات الحديثة أن 70% من حالات مرض سرطان الرحم يمكن تفاديها بتناول أطعمة صحية وممارسة الرياضة، ويمكن الوقاية من 45 % من حالات سرطان القولون بالعيش بروتين حياة صحي.

• اتبعي نظاما غذائيا صحيا للتوصل الى وزنك الصحي والاهم من ذلك أن تعملي جاهدة للمحافظة عليه. بالاضافة الى اتباعك النظام الغذائي الصحي قومي بممارسة الرياضة خصوصاً أنواع الرياضة التي تزيد من اللياقة.

• تؤكد احصاءات عدة أن هناك إصابات سرطانية جديدة بسبب زيادة الوزن، وهذا يعنى أن بمجرد إنقاص معدل الدهون في الجسم ينقص خطر الاصابة بمرض السرطان.

• قللي من تناول المأكولات الغنية بالدهون والسكر: يزيد ذلك من حظوظ زيادة الوزن. ولكن الاكثر ايذاء لصحتك ان تناول هذا النوع من المأكولات يمنعك لاارادياً من تناول المأكولات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

• قللي من شرب الكحول: أكدت الدراسات أن شرب الكحول يزيد من خطر الاصابة بانواع عديدة من السرطان منها سرطان الفم، الحلق، الكبد، الثدي، المصران... لم تثبت الدراسات السبب ولكن الوقاية واجب.

• تناولي الكمية الموصى بها من الفاكهة والخضار، إذ تعتبر الفاكهة والخضار خزاناً للفيتامينات والمعادن التي تقوي جهاز المناعة وتساعدك باختصار على الوقاية من السرطان.