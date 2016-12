مأكولات تحاكي الخريف... والرمان في الطليعة

مع تغيير الحرارة وتبدّل المناخ، يأتي تنوع جديد من الخضار والفاكهة. ما هي المأكولات وما هي فوائدها الغذائية؟ من أهمّ الثمار المغذية في شهر تشرين الأوّل:

• الفاكهة: التفاح، التين، الإجاص، اليقطين

• الخضار: الشمندر، البروكولي، الـBrussel Sprouts (شكله مشابه للملفوف ولكن بحجم صغير)، الملفوف، القرنبيط، الكرافس، الكرات، الكوسا، الخس، الفطر، البصل، البطاطا، الفجل، السبانخ، البندورة...

• الأسماك وثمار البحر: المحار والاخطبوط

ـ اللفت: يعتبر مصدرا مهما للفيتامين C والالياف (2 الى 3غ للحصة الواحدة). كما يحتوي على مادة الـSulforaphane التي تساعد على الوقاية من السرطان خصوصاً سرطان الثدي.

ـ البطاطا الحلوة: يحتوي كل 100غ من البطاطا الحلوة على 30ملغ (50000 وحدة) من الـBeta- Caroten أي 400% من الكمية الموصى بها يومياً. كما تعتبر البطاطا الحلوة مصدراً مهماً للفيتامين C (يؤمن كل 100غ 50% من الكمية الموصى بها يومياً) و3غ من الالياف. كما يوصى بتناول البطاطا الحلوة لمريض السكري لأنها مصدر للسكر البطيء الامتصاص Low Glycemic Index بعكس البطاطا العادية.

ـ الكليمنتين: تكثر هذه الفاكهة في فصل الخريف وهي مصدر مهم للفيتامين C والالياف.

ـ اليقطين: وهي ثمرة معروفة بلونها البرتقالي الذي يدل على غناها بالفيتامين C، الـBeta- Carotene وحامض الفوليك أي الفيتامين B9. وتعرف هذه المغذيات بدورها في الوقاية من السرطان ومن أمراض القلب والشرايين. لا يجب أن ننسى فوائد بزر اليقطين الغذائية فهي مصدر مهم للزنك والاوميغا 3 كلها مغذيات تساعد على الوقاية من أمراض القلب.

• التفاح: يؤمن مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمغذيات وكمية كبيرة من الالياف. كما يعتبر غنياً بمضادات الأكسدة الـFlavonoides التي تساعد على الوقاية من السرطان وأمراض القلب والشرايين. كما يساعد على تجدد الخلايا وبالتالي محاربة الشيخوخة.

• الإجاص: يشكّل مصدراً مهماً للالياف إذ تؤمن كل حبة إجاص وسط 4غ من الالياف ما يساعد على تخفيض نسبة الكولسترول والسكري في الدم ومحاربة مشاكل المصران.

• التوت البري: تحثّ الدراسات الحديثة على تناول التوت البري ليس فقط كفاكهة طازجة وإنما ايضاً على شكل عصير أو حتى شراب أو مربى أو حتى فاكهة مجففة (يجب الانتباه الى ان تكون مجففة طبيعياً دون إضافة السكر). يساعد تناول التوت البري على محاربة الالتهابات خصوصاً التهابات المجاري البولية. كما يساعد تناوله بانتظام على محاربة أمراض اللثة، التهابات المعدة، أمراض القلب والوقاية من السرطان لأنه يعتبر مصدراً مهماً لمضادات الاكسدة.

• التين: فاكهة غنية بالالياف وتعتبر مصدراً مهماً للكالسيوم يوازي بأهميته الحليب. ولكن انتبه اذا كنت تعاني من السكري فالتين يشكل مصدراً مهماً للسكر سريع الامتصاص.

• البصل الاحمر: مفيد للقدرة الجنسية، يساعد الجسم على محاربة جراثيم الجهاز ‏الهضمي كما يستخدم في علاج سقوط الشعر. كما يحتوي البصل الاحمر على الفسفور والكالسيوم، الحديد ‏بالإضافة إلى المواد المدرة للبول والمواد الملينة للمعدة والمقوية للأعصاب.

فوائد الرمان الغذائية

من جهة ثانية، يعتبر الرمان من فاكهة فصل الخريف بامتياز. وقد تحدثت دراسات عدة عن فوائده الغذائية في السنوات القليلة الماضية. فما هي فوائده الغذائية؟

يحتوي الرمان على نسبة من السكر، نسبة مرتفعة من الماء والألياف. كما يعتبر مصدراً للفيتامين A,B, C كما يحتوي على كمية قليلة من الحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمنغنيز.

من أهم فوائد الرمان الغذائية:

• يحتوي الرمان على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة ما يساعد على تقوية جهاز المناعة، تجدد الخلايا، الوقاية من أمراض القلب وانسداد الشرايين، تأخير شيخوخة الجسم والبشرة.

• يساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين لأنه مصدر مهم للـ Flavonoids والـ Polyphenols التي تحارب الامراض وتقوي خلايا الجسم. كما تساعد على محاربة الاصابة بالجرحات القلبية والجلطات الدماغية.

• يحتوي الرمان على نسبة مرتفعة من الالياف ما يعطي شعورا سريعا بالشبع ويساعد على خسارة الوزن.

• يمكن للانسان تأمين 40% من حاجاته من الفيتامن C من خلال تناول الرمان بانتظام ما يساعده على تقوية جهاز المناعة وعلى محاربة الامراض.

• أثبتت دراسة أجريت العام 2005 وجود أنزيمات في بذور الرمان تساعد على الوقاية من هشاشة العظام، كما يعرف الرمان أيضاً بغناه بالمواد المضادة للالتهابات.

• تساعد بذور الرمان على الوقاية من سرطان الثدي. في الوقت نفسه، يملك الرمان بعض الصفات المشابهة لهرمون الإستروجين، ما يمكن تعويض نقص الإستروجين في فترة إنقطاع الطمث لدى السيدات، ما يساعد على الوقاية من أمراض القلب وهشاشة العظام.

• إضافة الى الفوائد العديدة التي يمكن للجسم الاستفادة منها من خلال التمتع بتناول الرمان.