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الوحدة الصربية أنهت تجهيز غرف الملعب الرياضي في القليعة

الوحدة الصربية أنهت تجهيز غرف الملعب الرياضي في القليعة
الوحدة الصربية أنهت تجهيز غرف الملعب الرياضي في القليعة
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  • الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 16:01
انجزت الوحدة الصربية العاملة ضمن الكتيبة الاسبانية في اليونيفيل تجهيز غرف الملعب الرياضي في بلدة القليعة بعد طلاء الجدران ضمن مشروع مشترك بين البلدية التي قدمت المعدات والمواد من جهة والكتيبة الاسبانية من جهة اخرى.

وللمناسبة، أقيم احتفال شارك فيه قائد الكتيبة الاسبانية المقدم خوسيه ميغيل روميرو ورئيس البلدية يوسف الخوري وعناصر من الكتيبة الاسبانية والوحدة الصربية وفاعليات.

وبعد قص شريط الافتتاح، شكر الخوري الكتيبة الاسبانية على هذه التقدمة التي ستتيح لأبناء البلدة استخدام هذه الغرف في لقاءاتهم ونشاطاتهم تمهيدا لاعادة احياء النادي وصولا الى تجهيز الملعب واعادة تأهيله ليصبح في متوفر الجميع.

وشكر الخوري روميرو على "حماسته واهتمامه بالبلدة وبأبنائها" كما شكر عناصر الوحدة الصربية.

واعتبر روميرو "ان هذا المشروع هو عربون محبة وصداقة من قبل الكتيبة الاسبانية والوحدة الصربية تجاه أبناء البلدة"، مشيرا الى "انه سيغادر لبنان قريبا عائدا الى بلاده وفي قلبه القليعة وأبنائها"، آملا ا"ن يتم انجاز مشروع بناء ملعب الميني فوتبول قريبا".

وفي الختام قدم الخوري درعا تقديرية لروميرو ولعناصر الوحدة الصربية.
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