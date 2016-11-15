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انطوان عبود رئيسا لجمعية تجار الحدت مجددا

انطوان عبود رئيسا لجمعية تجار الحدت مجددا
انطوان عبود رئيسا لجمعية تجار الحدت مجددا
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  • الثلاثاء 15 نوفمبر 2016 15:19

اعلنت جمعية تجار الحدت ان "رئيسها انطوان عبود فاز مجددا بمنصب رئيس للجمعية بالتزكية".

تتقبل الجمعية التهاني يوم الجمعة في 25 الحالي، في صالون كنيسة سيدة الحدت من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء.
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