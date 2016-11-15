انطوان عبود رئيسا لجمعية تجار الحدت مجددا



اعلنت جمعية تجار الحدت ان "رئيسها انطوان عبود فاز مجددا بمنصب رئيس للجمعية بالتزكية".



تتقبل الجمعية التهاني يوم الجمعة في 25 الحالي، في صالون كنيسة سيدة الحدت من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء.

