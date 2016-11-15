صراف: الوضع الإقتصادي أولوية رئيس الجمهورية وتخطيطه للبنان الآخر





لفت رئيس اتحاد رجال أعمال المتوسط جاك صراف إلى أن "الوضع الإقتصادي هو أولوية رئيس الجمهورية الذي ذكره في خطاب القسَم ويعطيه أهمية قصوى. وتمنياته أن ندعم القطاعات التي نعمل فيها، ولهذه الغاية طلب من وفد الهيئات إعداد ورقة عن كل قطاع كي تتمكن الحكومة التي ستبقى لمدة قصيرة، من معالجة المشكلات الأساسية التي تعترض تلك القطاعات".



ولفت في حديث مسهب لـ"المركزية"، إلى أن "المرحلة الأولى من رؤية رئيس الجمهورية، تتضمن تخطيطه للبنان الآخر، أي لبنان يراه من أجل تأسيس الدولة من قواعدها وتأسيس فريق العمل المتعاون معه، وأوضح أمامنا أن الخطة الإقتصادية التي يريدها تركّز على إطلاق برامج إصلاحية والبدء بإصلاح البلد، ثم يعيد اقتصاده بنِسب أعلى وتحسين الإنتاج، وإعادة إصلاح ما يعيق النمو والخطة السابقة".



وتابع صراف: "الهدف في النهاية هو تشجيع الإستثمار وتأمين فرص العمل، وكي نشجع الإستثمار في كل قطاع، يجب تطبيق خطة إصلاحية من أجل تحقيق التقدم والتطوّر".



وقال: "تعاني قطاعاتنا الإقتصادية من معوقات كثيرة، على سبيل المثال الإتفاقات الدولية التي يجب إعادة النظر فيها، والمواضيع الضريبية الواجب تعديلها، حتى بالنسبة إلى المواضيع الاجتماعية مثل قانون العمل الموجود منذ العام 1946 من دون أي تغيير. الخطة الإصلاحية موجودة في فكر رئيس الجمهورية وبالتالي علينا السير وراءه لتطبيقها، لأنه هو القائد اليوم".



وعن إسراع رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير إلى الإعلان عن رغبة الشركات الاستثمارية الموجودة في الخارج في المجيء إلى لبنان، قال صراف: شقير يملك معلومات من خلال الإتصالات التي أجراها إضافة الى معلومات مماثلة لدى رئيس الهيئات عدنان القصار. من جهتنا، يمكننا القول إن هناك نوعاً من الإتصالات أبدت ارتياحها لملء الشغور الرئاسي وعودة لبنان إلى التميّز، وتأكيد هذا المسعى سيكون من خلال تشكيل الحكومة وعدم تأخير التأليف، آملين أن يكون ذلك قبل عيد الإستقلال وعندها سيكون العرس أكبر.



وأضاف: أما أنا فمرتاح للتطورات، وما نراه اليوم هو مناخ إيجابي دولي مختلف عن السنتين السابقتين.



وعن أولوية العهد في إجراء الإنتخابات النيابية وتراجع الإهتمام بالقطاعات الاقتصادية ما يؤثر سلباً عليها، قال صراف: بلغ النمو اليوم 1,2 في المئة ويُرتقب ان يصبح 1,8 في المئة نهاية السنة، ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع هذه النسبة العام المقبل. وسينصبّ العمل على القطاعات الإقتصادية لإعادة إطلاقها وتطوّرها من جديد. لكن يجب ألا ننسى أن أزمة سوريا لم تُحَل بعد، كذلك الأمر بالنسبة إلى العراق والمشكلات الموجودة في دول أخرى لا تزال قائمة وتتشعّب أكثر فأكثر، علماً أننا مرتبطون بهذه الدول. من هنا، نتمنى أن يلعب رئيس الجمهورية دوراً عربياً مميزاً وسيكون هو عراب العلاقات بين السعودية وإيران كما نسمع، وهذا يعني بداية خير بالنسبة إلينا. وسنبقى وراء قياداتنا التي لها الدور الفاعل في تزخيم تحركاتنا.



وعن اعتبار السياسيين الوزارات الاقتصادية غير مهمة أمام الوزارات السيادية والأساسية ما يعني ان الاقتصاد اصبح في خدمة السياسة وليس العكس، قال: هناك حقيقة في لبنان وهو الاهتمام بالسياسة اكثر من الاقتصاد، لان رجال السياسة يأتون من قطاعات بعيدة من الاقتصاد. ونأمل مع الرئيس سعد الحريري ان نسير وفق خريطة طريق اقتصادية سار عليها والده الشهيد رفيق الحريري، لان لرجال الاعمال دوراً في المساهمة في القطاعات الاقتصادية او الوزارات الاقتصادية، وعلى سبيل المثال نحترم الوزير حسين الحاج حسن الذي كان ناجحاً في وزارة الزراعة وكذلك الأمر في الصناعة، وهذا يعني ان وزراء "حزب الله" يدرسون ملفاتهم بشكل كبير وهذا ما لا نراه في بقية الاحزاب والتيارات.



وتمنى صراف أن "يكون من الهيئات الاقتصادية أو رجال أعمال نجحوا في قطاعاتهم على رأس هذه الوزارات ونستذكر منهم الوزير الراحل جورج افرام، عدنان القصار، ريمون عودة، روني عريجي الذي حوّل وزارة الثقافة الى وزارة سيادية رغم عدم وجود ميزانية محترمة ولا موظفين، لكن بعطاءاته تمكّن من النجاح. المطلوب أن يأتي وزير مُلمّ بالقطاع الذي يتسلمه والوزارة التي يتسلمها ويصوّب نحو الهدف المنشود في خدمة الانسان.



وعن تقييمه لمؤتمر مصرف لبنان لتسريع الأعمال قال صراف: هذا المؤتمر من أنجح المؤتمرات التي عقدت في لبنان، إذ أعطى صورة إيجابية من خلال الحضور الدولي وجاء، من حظنا وحظ حاكم مصرف لبنان هذا الشخص الذي أردّد دائماً أن الرب داعمه، بعد انتخاب رئيس الجمهورية التوافقي ومن خلال الطروحات الدولية. ورأينا مؤسسات بارزة وشركات ناشئة تؤمّن المزيد من فرص العمل وسيتم اطلاق تقرير فصلي عن النشاطات المتأتية من هذا المؤتمر.



وختم: اقتصاد المعرفة هو ضمن الاقتصاد الوطني، واليوم لا توجد اقتصادات من دون اقتصاد المعرفة، ولا قطاع من دون اقتصاد المعرفة. القوة في الانسان اللبناني هي في الانسان صاحب المعرفة بانفتاحه الدولي، بشهاداته. ونرى مَن يدير اقتصاد المعرفة في العالم ورأينا بعضهم في هذا المؤتمر مثل طوني فاضل أحد الأشخاص المرموقين.

