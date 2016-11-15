أخبار مش للنشر

بوادر انسحاب

يقول أحد المقربين من مرشح "فاشل" ان كل التصاريح التي تصدر عنه وعن فريق عمله بخصوص انتخابات الاتحاد، ليست إلا بوادر انسحاب من المعركة لمصلحة اي مرشح يطرح نفسه توافقياً حتى ولو كان خصمه المباشر اي المرشح القوي الذي يحظى بدعم "الكبار" والذي يكفي ان يعلن انه توافقي!



"بروفة"

وصف احد الزملاء اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لكرة السلة التي عدّلت المادة 30 من النظام وحضرها "المرشح القوي" بأنه "بروفة" اولى، حشد لها الحلف المتين ليبعث رسائل واضحة لمن لم يفهم بعد، ان معركته "خاسرة" بكل المقاييس!



هجوم غير مسبوق

هاجم جمهور نادي الحكمة إدارة فريقه ومدرب الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسبوقة، مطالبين بإستقالة اللجنة الإدارية التي وصفوها بـ "إدارة الوعود الكاذبة" ومدرب الفريق الذي قال احدهم انه لا يفهم "الف باء" اللعبة بعد الخسارة امام سبورتينغ المصري!



مهزلة جديدة

ظلم الحكم أحد الفريقين في لعبة كانت شعبية فهاجمه لاعب الخاسر وهاجم الاتحاد.. الحكم كتب "تقريراً مبكلاً" ضد اللاعب لكن التقرير تم تمزيقه في الاجتماع الدوري (كما قيل)، وكانت النتيجة ان الاتحاد لم يعاقب اللاعب لانه قلب الهجوم على "نيرون" إلى كيل المديح له، كما ان النادي تراجع عن تهديده!

بعد كل هذه "المهازل" هل من داعٍ للسؤال لماذا اللعبة ميتة سريرياً؟!



الاعلامي "الصياد"

اكد احد الزملاء انه سيعرض على المرشح المعتاد على الفشل الدائم عدم البقاء وحيداً في ترشيحه من خلال ضم "إعلامي" الى لائحته متخصص بالترشح مقابل بدل مادي، بعد ذلك سيصبح عدد مرشحي هذه اللائحة إثنين: "الاول يدفع ليسقط مجدداً في الانتخابات والثاني يقبض لتكريس نفسه "صائد الفرص" المدفوعة سلفاً؟