جيسي ميتكالف يتزوج في هوليوود

تزوّج الممثل جيسي ميتكالف الذي اشتهر بتأديته دور البستاني المثير في مسلسل "ربات منازل يائسات" من صاحب مدوّنة الموضة المعروفة كارا سانتانا خلال عطلة نهاية الاسبوع. ميتكالف (37 عاماً) يواعد سانتانا منذ شباط 2007 وقررا عقد قرانهما في هوليوود أخيراً، كما نشرا صوراً لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي معبّرين عن سعادتهما وحماستهما.