Governors Awards جاكي تشان مكرّماً

نُظم الحفل الثامن السنوي لتوزيع جوائز "غافرنرز" في لوس أنجليس أمس الاول، في حضور مجموعة من النجوم الهوليووديين. بعد 60 عاماً و200 فيلم، حاز الممثل جاكي تشان أخيراً جائزة أوسكار تكريمية لمسيرته في هذا الحفل الذي كرّم كذلك مولّفة الافلام آن كوتس والمخرج الوثائقي فريديريك وايزمان ومديرة الـ"كاستينغ" لين ستالماسر.

من جهة أخرى، برزت على السجادة الحمراء نيكول كيدمان وماريون كوتيار بالاضافة الى ميشال ويليامز وليلي كولينز وإيما ستون ولوبيتا نيونغو وهايلي ستاينفلد اللتين تألقتا بفستانين من تصميم إيلي صعب. أما تقديم الحفل، فتناوب عليه كل من توم هانكس وريتشارد غير ودون تشيدل.