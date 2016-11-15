"القاهرة السينمائي" ينعى محمود عبد العزيز



نعت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير محمود عبد العزيز الذي وافته المنية إثر معاناة مع المرض تاركاً إرثاً كبيراً وكنزاً عظيماً من الأدوار والأعمال التي تحولت إلى علامات مضيئة في مسيرته، وستبقى مبعث فخر لعشاقه وجمهوره ومحبي فنه. وأعلنت إهداء الدورة الثامنة والثلاثين التي تُعقد في الفترة من 15 إلى 24 الجاري إلى اسم وروح الراحل.