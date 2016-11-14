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بعثة لبنان في التايكواندو غادرت الى بطولة العالم للناشئين في كندا
بعثة لبنان في التايكواندو غادرت الى بطولة العالم للناشئين في كندا
بعثة لبنان في التايكواندو غادرت الى بطولة العالم للناشئين في كندا
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الاثنين 14 نوفمبر 2016 16:05
غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو الى بطولة العالم للناشئين، والناشئات التي ستقام في كندا من 16 الى 20 تشرين الثاني الجاري.
وتتألف البعثة من:
- رئيس البعثة : غراند ماستر باسم عاد
- اداري : امين السر العام مارك حرب
- المدربون : كوزيت بصبوص ، رالف حرب ، زياد فرج.
- اللاعبات: - مارييلا بو حبيب(46 كلغ) ،آنا حداد (49 كلغ) ،ليتيسيا عون (52 كلغ) - كلارا ديب(55 كلغ) وناتاشا عاد(59 كلغ).
- اللاعبون: - شربل كيريللوس(59 كلغ) ، حمزة فرج(63 كلغ) ، الياس صليبا (68 كلغ) ، جوزيف فرح(73 كلغ ) ، جورجيو الحصني(78 كلغ) .
وفي هذا الاطار، تمنى رئيس اتحاد التايكواندو الدكتور حبيب ظريفة التوفيق للبعثة .
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