البنك الدولي: الكوارث الطبيعية تتسبب بخسائر تقارب 520 مليار دولار في السنة

أفاد البنك الدولي أن "الكوارث الطبيعية تتسبب بخسائر تقارب 520 مليار دولار في السنة، وتدفع 26 مليون شخص الى الفقر"، في تقرير نشر الاثنين على هامش مؤتمر الأطراف المنعقد في مراكش (المغرب).



وأوضح البنك الدولي أن "هذه التقديرات للخسائر تزيد ب60 في المئة عن تقديرات الامم المتحدة"، موضحا أنه أ"خذ في أرقامه بالأضرار التي يتكبدها الأكثر فقرا".



وكتب البنك الدولي في تقريره ان "العواقب الاقتصادية والانسانية المترتبة على الكوارث الطبيعية اكبر بكثير مما كنا نعتقد".



ولم يقتصر معدو التقرير في تقديراتهم على الخسائر المادية وحدها (مبان ومنازل وطرقات وغيرها) بل ايضا على خسائر "رفاه" السكان (العجز عن توفير نفقات الصحة والغذاء والتعليم وغيرها).



وصرح منسق التقرير ستيفان هالغات ل"وكالة الصحافة الفرنسية" بان "الخسائر المادية ليست مؤشرا جديا لانها لا تاخذ في الاعتبار بشكل كاف الاكثر فقرا".



وادت الكوارث الطبيعية الى انتقال 26 مليون شخص الى ما دون عتبة الفقر المحددة 1,90 دولار في اليوم.