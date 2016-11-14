إليسا تناصر شكسبير فتستشيط متمردة على رومنسية رجلها

ليس بجديد على ملكة الاحساس أن تخطف الاضواء بألبومها الذي حرّك الركود الفني العالق على دوامة التكرار العجوز.

تعود اليسا بألبوم جديد حمل عنوان "سهرنا يا ليل" ليعيد للرومنسية القها ومجدها. تريثت في الكتابة كي لا اتهم بتغليب مكامن العاطفة على حكمي المهني الصرف.

واذا بالأرقام كناطحات السحاب جلية وواضحة كعين الديك محتالة. اليسا النجمة النخبوية ما زالت تتصدّر بطولة لعبة الارقام داخل حلبة لا يستهان بمنافسيها على الاطلاق.

ولأنني ارفض ان اطلق احكامي جزافا، استمعت إلى البوم اليسا أكثر من 70 مرة خلال شهر ونصف الشهر ليأتي هذا النقد متقنا ومتوازنا بعيدا من اي اعتبارات شخصية.

فالنجاح لا يحتاج إلى عملات ووساطات بل مقومات ثلاثة:

- الذكاء

- حسن الاختيار

- الاحساس

وحين اكتملت هذه العناصر الثلاثة وانصهرت داخل بوتقة امرأة فاضت انوثتها احساسا على الرغم من طباعها المثيرة للجدل، ابت الا ان ترفع نخب النجاح الذي اقسمت على نهجه.

تستفيض المشاعر وتستغيث على أغنيات البوم اليسا الجديد، الذي يتأرجح بين دوامة الرومانسية وفيض الشجن الذي وان ابرق فاض وميضا من الحبور الذاتي.

البداية من أغنية الالبوم "سهرنا يا ليل" هذه الاغنية بالذات تعتبر "الهيت" نظرا لما تحوي من عناصر البهجة وحب الحياة. فيها تكتمل مشهدية الحب والفرح وعشق الحياة بموسيقى صاخبة واداء ممتاز للفنانة اليسا ناهيك عن التوزيع المتقن.

أغنية "عكس اللي شايفنها": تعكس هذه الاغنية الكثير من الوجدانيات التي تحاكي الحقيقة المرّة للبشرية والتي احيانا كثيرا نطمرها خلف مستوعبات الجدران ومكبات النفوس المتعبة. تتصاعد وتيرة اللحن لتعكس الكثير من الحسرة والحزن. لا نخطئ ان اطلقنا على هذه الاغنية الدواء لكل داء فهي تفرغ منا كل طاقة سلبية مهما علت قدرتها. كما ان تداخل الكامنجات بالبيانو طعّم الاغنية بالكثير من الشجن العاتب على اخفاء الحقيقة.

"متمردة" هذه الاغنية بالتحديد تعكس صورة المرأة العائمة على وجه العطاء والتضحية كرمى الحبيب الهائم بعيدا منها... لتعود وتنتفض انتصارا لكرامتها التي ما عادت تسمح لها النزول إلى مستوى نزواته. اداء تتصاعد وتيرة الشجن فيه والتمرد حين تنتقل إلى مقطع تقول فيه صارخة:"لا هقول ده نصيب ولا كان العيب فيا ولا ناوية يكون في بينا فرصة للعتاب". هذه الاغنية بالتحديد تفوح رومنسية وشجنا وتظهر قدرات عالية في أداء اليسا.



"هخاف من ايه" أغنية رومنسية تكسر فيها اليسا جدار الخوف، تناطح الصراحة ايمانا منها بكونها تعاتب الحبيب عن كل ما في مكنونات قلبها. إنها بمثابة جلسة مع الذات مستعيدة ذكريات الالم وانين البكاء مبددة كل الاحلام لتواجه واقعا جديدا سيغير الكثير من حياتها.

"فل الحكي" هذه الاغنية باللهجة اللبنانية تحاكي الحبيب بمشاهد الطبيعة وفصولها بدءا من المطر وصولا إلى الربيع... اليسا تعول في هذه الاغنية على صوت الشتاء والمطر الذي ايقظ في داخلها معالم القلق غير قادرة على الكلام. اداء محترف امتزجت اهازيجه بالصوت الدفئ والحضور الساحر لرومنسيتها بحيث ما عاد للكلام اي اعتبار فتقول: "يمكن معك فل الحكي".

"متلك ما في" أغنية لبنانية أكثر من رائعة تغازل فيها الرجل وتهادنه بسلاح انوثتها الفتاك. فتضع الرجل في مكانة مرموقة ليشكل محور حياتها. تبدأ الاغنية بنغمات رومانسية لتستعر الموسيقى وهجا فتتصاعد النوتات في المقطع الذي تقول فيه:"انا ضحكي ع شفافك...انا نسمة بتمرئ صوبك". وهنا لا بد من الاشادة بتوزيع الاغنية الرائع الذي اضفى عليها الكثير من مكامن الجمال.

"ولا بعد سنين" هذه الاغنية بالذات تناجي الحب والاصرار ايمانا منها بلغة الحبيب الذي بدد لها كل مخاوف الحياة. فهي قد وجدت نصفها الآخر الذي وفّر لها الحضن الآمن وكساء الروح وربما الجسد. فهي متمسكة بحبيبها حتى انقضاء الدهر في السراء الضراء. اداء تتصارع فيه الرومنسية على اوتار نوتات فاحت منها سلاسة وطبيعية.

"هتسبني" أغنية تعول فيها النجمة على الديبلوماسية في عدم الانفصال بعيدا من اي تهديد او وعيد. فهي ومن خلال هذه الاغنية تستبق الضوء على المشاكل التي تترتب في مرات كثيرة بين الشريكين جراء الانفصال. تناجيه كما تناجي الروح في وهنها فتقول صارخة"خليك الله يخليك... ابوس ايديك حبيبي بلاش تبعد حبيبي".

"الحضن" تعتبر هذه الاغنية من أكثر الاغنيات التي حظيت بإعجاب العشاق نظرا لمكامنها التي تعانق الاحاسيس الجياشة. فهي تعترف بحبها المجنون ليستمر الق الكلام تصاعدا ويحوي على ما هبّ ودبّ من المشاعر والاحاسيس. أغنية العشاق بامتياز لأنها وبكل ما فيها من لحن وتوزيع وأداء يحث على الحب والتمسك به.

"مش عارفة ليه" ينطلق مطلع الاغنية غير التقليدي بما هو جديد على اليسا، فتردد مدندنة "لا لا لا لا"... تعاند في القوة بحيث تتكتم على إظهار مشاعرها للحبيب على الرغم من حبها الكبير... ربما تلقي الضوء اليسا من خلال هذه الاغنية على معضلة ترجمة المشاعر التي ومرات كثيرة نخجل او نتكتم على تبيانها أمام الحبيب فنندم حيث لا ينفع الندم.

"أغلى الحبايب" أغنية مميزة جدا تعود بنا إلى النوستالجيا الدافئة. تحاكي فيها اغلى الحبايب الذي بات في حكم الغائب والذي لن تتمكن من نسيانه على الاطلاق. فهي تقسم بلغة القلب ان فؤادها من لوعة الفراق ذاب حرقة.

"ملكة الاحساس" هذه الاغنية بكل ما فيها من مقومات تعبّر عن مقدمتها. فهي ملكة للاحساس بكل ما يحمل هذا اللقب من معان. اغنية تحث على الفرح وحب الحياة، ايقاعية راقصة تبدأ فيها اليسا بلغة الحب الايجابية التي اشعرتها بأنها ملكة الاحساس دون منازع. تحقق هذه الاغنية انتشارا كبيرا في العالم العربي نظرا لما تحتوي من عناصر محببة.

"مكتوبة" تناصر هذه الاغنية لغة القدر واشد الايمان بأنه مكتوب على حبيبها ان يعيش من أجلها فحياتها واقفة على ضفاف ذاك الحبيب التائه. تحادثه برغبة البقاء للارتباط، فهما خلقا ليكونا معا دائما والى الابد.

في الختام تبدو اليسا تلك المرأة الحالمة في اعمالها، تحاكي الرجل، تهادنه بكل ما اوتيت من قوة هيدروجينية محدثة وفي كل مرة حقلا من الشعاع الرومنسي الحالم.

اليسا المؤمنة بقواميس النجاح تناصر شكسبير بمقولته ان الرجل الذي لا تكمن فيه الموسيقى ولا تحركه النغمات الجميلة لا يمكن الوثوق به، لذلك ما وثقت إلا بطعم النجاح الذي صورته فصولا من اغنياتها التي تحاكي الحلم الجميل، وما فائدة الحياة ان خلت من احلامها؟