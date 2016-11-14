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اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تعتصم غدا أمام الداخلية
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تعتصم غدا أمام الداخلية
اتحادات ونقابات قطاع النقل البري تعتصم غدا أمام الداخلية
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الاثنين 14 نوفمبر 2016 12:07
أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان عن الاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية والبلديات يوم غد الثلثاء اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا.
وأوضحت الاتحادات والنقابات في بيان اليوم، أن الاعتصام يأتي "تنفيذا لقرارها ومن أجل تحقيق المطالب".
وعددت أبرز هذه المطالب، كالآتي:
"1-إقرار ملكية المعاينة الميكانيكية من قبل الدولة.
2-إلغاء قرارات التعدي على قطاع الصهاريج.
3-وقف الاستنسابية في تطبيق قانون السير لا سيما منها تسجيل ونقل الملكية للآليات العمومية في مصلحة تسجيل السيارات.
4-وقف التعدي على قطاع الشاحنات العمومية للنقل الداخلي والنقل الخارجي والمبردة.
5-وضع حد للتعديات على السيارات العمومية من عمل السيارات الخصوصية وذات اللوحات المزورة والمكررة.
6-تطبيق خطة تنظيم النقل العام".
ولفتت الى أن تجمع السيارات والفانات والأوتوبيسات والشاحنات والصهاريج يبدأ اعتبارا من الساعة السابعة صباحا وانطلاق المسيرات السيارة الساعة التاسعة صباحا باتجاه وزارة الداخلية والبلديات وفق البرنامج والمحطات التالية:
1-ساحة الدورة - الكرنتينا - جريدة النهار - الستاركو - برج المر - مصرف لبنان - وزارة الداخلية.
2-أ- مستديرة السفارة الكويتية - ساحة الكولا
ب- ساحة البربير - ساحة الكولا
ج- ساحة الكولا - كورنيش المزرعة - شارع مار الياس - كركول الدروز - الظريف - الصنائع - وزارة الداخلية والبلديات.
3-مستديرة الكفاءات - اوتوستراد هادي نصر الله - المشرفية - مستديرة شاتيلا - ساحة بشارة الخوري - البسطة التحتا - كركول الدروز - الظريف - الصنائع - وزارة الداخلية والبلديات.
وطلبت من جميع سائقي الآليات العمومية "الالتزام بتنفيذ هذه المسيرات وبشكل سلمي وحضاري"، آملة من الأجهزة الأمنية "مواكبة المسيرات والحفاظ على أمنها".
وأكدت الاتحادات والنقابات "الاستمرار في الاعتصام أمام مراكز المعاينة الميكانيكية وإبقائها مقفلة حتى تحقيق المطالب".
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