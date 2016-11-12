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استمرار قطع مداخل مراكز المعاينة الميكانيكية في العيرونية

استمرار قطع مداخل مراكز المعاينة الميكانيكية في العيرونية
استمرار قطع مداخل مراكز المعاينة الميكانيكية في العيرونية
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  • السبت 12 نوفمبر 2016 09:49

أكد السائقون وأصحاب الشاحنات والباصات الاستمرار بالاعتصام أمام مركز المعاينة الميكانيكية في العيرونية. وقد تجمعوا صباحا أمام مداخل المركز وعمدوا إلى زيادة عدد الآليات التي تقطع طريق المركز ومداخله.

وفي خلال الاعتصام الصباحي، قال نقيب السائقين امين صندوق اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد: "كما أعلنا بالأمس، فاننا مستمرون لليوم السابع والعشرين بإقفال مركز العيرونية في الشمال. واننا نشكر في المناسبة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لقرارها القاضي بعدم إتخاذ أي تدبير بحق المواطنين الذين لم يسددوا رسوم الميكانيك، ونؤكد إلتزامنا الوقوف الى جانب موظفي الشركة ونحذر من أي تعرض لهم من أي جهة، وقد أعذر من أنذر".
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