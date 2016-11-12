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رفض إعادة النظر في عقوبة فيتل
رفض إعادة النظر في عقوبة فيتل
رفض إعادة النظر في عقوبة فيتل
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السبت 12 نوفمبر 2016 09:48
رفض القائمون على سباقات فورمولا 1 للسيارات، الجمعة، طلب فريق فيراري بإعادة النظر في العقوبة التي فرضوها على سائق الفريق سيباستيان فيتل في سباق جائزة المكسيك الكبرى في الشهر الماضي، قائلين إن الفريق الإيطالي لم يقدم أي أدلة جديدة تبرر الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وكشف الاتحاد الدولي للسيارات عن قراره في بيان أصدره على هامش سباق جائزة البرازيل الكبرى، بعد لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة جمع المشرفين في سباق المكسيك وممثلي فريقي رد بول وفيراري.
وجاء في البيان أنه "بعد تلقي كافة الأدلة والقرائن المكتوبة والشفهية ودراستها بصورة متأنية قرر المشرفون على السباقات أنه لم تتوفر أي عناصر جديدة في القضية".
وبعد معاقبة الهولندي الشاب ماكس فرستابن سائق رد بول صعد فيتل بطل العالم سابقا أربع مرات إلى المركز الثالث في سباق المكسيك، الذي احتل خلاله المركز الرابع قبل أن يقرر المشرفون تأخيره إلى المركز الخامس بعد توقيع عقوبة عليه أيضا.
وعوقب فيتل لإقدامه على تحرك ينطوي على خطورة خلال محاولته التوقف عندما كان الأسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول يحاول التجاوز.
ويحتل رد بول المركز الثاني في قائمة الصانعين متقدما مباشرة على فيراري بعد أن حسم مرسيدس اللقب للمرة الثالثة على التوالي في وقت سابق.
والسباق البرازيلي هو الحلقة 20 وقبل الأخيرة من الموسم قبل سباق أبوظبي الختامي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
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