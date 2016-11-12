أهداف تقديم 12 مليار دولار لمصر

أصدر صندوق النقد الدولي، الجمعة، بيانا لشرح برنامجه الذي يقضي بتقديم قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لمصر التي تلقت بالفعل الشريحة الأولى المتمثلة بـ2.75 مليار دولار.

وبعد موافقة مجلس إدارته على برنامج القرض في وقت سابق من يوم الجمعة، قال صندوق النقد إنه يهدف إلى تخفيض معدل الدين العام من إجمالي الناتج المحلي للبلاد نحو عشر نقاط مئوية بحلول السنة الثالثة.



ويرمي أيضا إلى انهاء نقص العملات الأجنبية من خلال تحرير نظم سعر الصرف، واحتواء التضخم وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والتحويلات النقدية.



وكان مجلس صندوق النقد الدولي أقر برنامج القرض الذي "سيساعد مصر في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو الشامل" و..تصحيح الاختلالات الخارجية واستعادة القدرة التنافسية".



وذكر التلفزيون المصري أن البنك المركزي تسلم الشريحة الأولى البالغ حجمها 2.75 مليار دولار من الصندوق، ليرتفع بذلك احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد إلى 23.3 مليار دولار.