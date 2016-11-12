الذهب ينخفض لأدنى مستوى.. وتقرير أوبك يهبط بالنفط

هبطت أسعار الذهب ثلاثة بالمئة، الجمعة، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، في حين انخفض النفط أكثر من اثنين بالمئة بعدما قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إن إنتاجها في أكتوبر سجل مستوى قياسيا في الارتفاع.

وانخفض الذهب ثلاثة بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1222.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 20.04 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوى منذ الثالث من يونيو الماضي عند 1219.40 دولار للأوقية.



ووضع الهبوط الذهب على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو 2013 حتى بعد أن ارتفع بنحو خمسة بالمئة الأربعاء الماضي، بعدما أظهرت نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



وجرت تسوية المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة بانخفاض، بلغ 3.3 بالمئة إلى 1244.30 دولار للأوقية.



النفط يهبط 2 بالمئة



وهبطت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة في تسوية الجمعة بعد أن ذكرت أوبك، في تقرير شهري اليوم الجمعة، أن إنتاجها ارتفع إلى33.64 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 240 ألف برميل يوميا عن سبتمبر.



وتخطط المنظمة لخفض الإنتاج، لكن المستثمرين متشككون في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع أوبك في الثلاثين من نوفمبر، كما يتخوفون أيضا من أنه إذا ما تم التوصل إلى اتفاق فإنه لن يكون مؤثرا بصرف النظر عن طبيعته.



وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بانخفاض قدره 1.09 دولار أو ما يعادل 2.4 بالمئة عند 44.75 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ أغسطس عند 44.19 دولار للبرميل خلال الجلسة.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بواقع 1.25 دولار أو ما يعادل 2.8 بالمئة إلى 43.41 دولار للبرميل، بعدما تعافت من 43.04 دولار للبرميل.



وتقل المستويات المتدنية التي سجلها الخامان خلال الجلسة بأكثر من ثلاثة بالمئة عن سعر التسوية السابقة. وجرت تسوية برنت وخام غرب تكساس الوسيط على انخفاض بنحو اثنين بالمئة على أساس أسبوعي.



وأضاف تقرير شركة بيكر هيوز للخدمات البترولية مزيدا من القتامة للصورة، إذا أظهر زيادة عدد منصات الحفر الأميركية بواقع منصتين في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، إلى 452 منصة في زيادة هي الواحدة والعشرين في 24 أسبوعا.



وفي الوقت ذاته، قالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض العالمي زاد بواقع 800 ألف برميل يوميا في أكتوبر إلى 97.8 مليون برميل يوميا، وإن تخمة المعروض قد تستمر في 2017 للسنة الثالثة ما لم تتحرك أوبك.