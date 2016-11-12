روب كارداشيان يرزق مولوده الاول



أنجبت بلاك تشاينا حبيبة روب كارداشيان مولودتهما الأولى، بحسب ما أفادت محطة "إي" أولاً، ثم سارع الثنائي الى نشر صورة على مواقع التواصل الاجتماعي. الطفلة التي أطلقا عليها اسم دريم رينيه ولدت أمس الاول في لوس أنجليس. وقد عبّرت كريس جينير، والدة روب عن سعادتها ولا شكّ أن الطفلة ستظهر قريباً في حلقات مسلسل عائلة كارداشيان.