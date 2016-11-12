بابليه يوقف الغناء حتى شفاء ابنه

قبل أيام كشف المغني مايكل بابليه أنه وزوجته محطمان بسبب إصابة ابنهما الذي يبلغ الثلاث سنوات بسرطان الكبد. وأكد المغني أن ابنه بدأ الخضوع للعلاج في الولايات المتحدة وأنه وزوجته لويزانا لوبيلاتو سيضعان جانباً العمل من أجل مساعدة ابنهما نوا على الشفاء. كما أكد أحد أصدقائه الى مجلة "بيبول" أن الفنان لم يعد يرغب في الغناء حتى شفاء الولد.