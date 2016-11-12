بيلا حديد تنفصل مجدداً عن حبيبها

أفادت مجلة "بيبول" أن الثنائي بيلا حديد والمغني الملقّب بـ"ذا ويكاند" انفصلا مجدداً أخيراً، علماً أنهما كانا انفصلا مرة أولى في كانون الاول الماضي. والسبب جداول أعمالهما المتضاربة، خصوصاً وأن المغني منشغل جداً في وضع اللمسات الاخيرة على ألبومه والترويج له. وبرغم الانفصال سيبقى النجمان صديقين وما زال أحدهما يحب الآخر جداً.

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