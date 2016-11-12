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Leonard Cohen وفى بوعده ولحِق ماريان!
Leonard Cohen وفى بوعده ولحِق ماريان!
Leonard Cohen وفى بوعده ولحِق ماريان!
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السبت 12 نوفمبر 2016 07:00
توفي الموسيقي والشاعر الكندي الاسطورة ليونارد كوهين أمس الاول عن عمر 82 عاماً، تاركاً خلفه آلاف الاغنيات التي باتت رمزاً وعبرت الاجيال مثل "سوزان" و"هللويا" و"ذا بارتيزان" وغيرها، واصدر خلال مسيرته التي امتدت على 50 عاماً 14 ألبوماً. في تموز الماضي، بعث كوهين برسالة مليئة بالحنين والحزن الى ملهمته ماريان إيلين التي كانت تحتضر بسبب السرطان كاتباً فيها: "حسناً ماريان. لقد حان الوقت. أصبحنا متقدمين جداً في السن وجسدانا ينهاران. أظن أنني سألحقك قريباً جداً"، متنبئاً بموته القريب ومعبّراً لها عن حبّه الابدي. كوهين تعرّف الى إيلين في ستينات القرن المنصرم في اليونان، وأُغرم بها جداً وبقيا معاً لمدة سبع سنوات كما كانت مصدر إلهام له في اثنين من أشهر أغنياته "سو لونغ ماريان" و"بيرد أون ذا واير".
ولد كوهين في مونتريال العام 1931، وترعرع في كنف عائلة يهودية ميسورة من أصول بولندية. نشر أول ديوان شعري له العام 1956، وطارت شهرته في اوساط الشعراء الكنديين مع "ذا سبايس يوكس أو إيرث". بقي كوهين الذي احتفل بعيد الـ82 في أيلول الماضي ناشطاً حتى آخر حياته، وأطلق البوماً جديداً تحت عنوان "يو وانت إيت داركر" الشهر الماضي، طبعته نوع من السوداوية، واعتبره البعض أحد أفضل أعمال الفنان الذي كان من أبرز كتّاب الاغنيات باللغة الانكليزية.
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