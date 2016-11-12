توقّعات الأبراج

من السبت 12 تشرين الثاني الى الجمعة 18 تشرين الثاني 2016



برج الحمل

عليك أن تُركِّز على قصص العمل والمال بفضل تأثير الشمس الكريم وعلى المريخ النشيط. في الأجواء العائلية، بعض الصعوبات بدءاً من 12 من الشهر بسبب تأثير الزهرة السلبي. أنت في جو متعكّر للمزاج، والتفاهُم صعب بين أفراد العائلة. صحيّاً، تشعر بإستعادة طاقتك التي إستهلكتها، لكنك تعرف أن البرنامج القاسي الذي تتّبعه في العمل قد يُتعبك كثيراً، وقد تضطرّ لعلاج ضروري يؤهّلك للإستمرار.



برج الثور

أسبوع ناجح بسبب تحالف الشمس مع المريخ في وضع فلكي ملائم لك، أنت الذي ستُمسِك الأشياء في يدك. عاطفياً، بدءاً من 13 الشهر ستشعر أن أجواءك مرتاحة تحت تأثير الزهرة Venus الذي يُؤمّن لك مقابلة أو إعلان حُبّ. تكون في منتهى الرضى والوعي لأن الأمور سارت جميعها كما تأمَل. إكتشاف آفاق جديدة للعمل والإحساس بطاقتك الغنيّة للعطاء. أسبوع ناجح لفتيات الثور.



برج الجوزاء

أسبوع متحرّك بالإتصالات واللقاءات الإجتماعيّة والمهنيّة تحت تأثير كوكب عطاردMercure . في عملك هناك تبادُل بنّاء وملفّ ملآن بالأفكار الجديدة والمُبدعة. إذا أردت الراحة والإسترخاء، يُمكنك التحضير لبرنامج ترفيهي مع أشخاص ترتاح إليهم، أو التفكير برحلة بعيدة تُغيّر فيها أجواءك. عليك ألا تَحرُق المراحل مهما كنت نشيطاً ومتحمّساً لبرامجك المهنية فلكل تفصيل أهميّته.



برج السرطان

إذا وضعت أمامك أفكاراً لمشاريع جديدة ستكون مدعوماً من الشمس وحتى 15 من الشهر من المريخ الذي يُعطيك الطاقة والإندفاع اللازمين. من الناحية العاطفية، كوكب الزهرة Venus سيجعلك جذّاباً بدءاً من 12 من الشهر وسترى أن المعجبين من الجنس الآخر يحومون حولك. في منتصف الاسبوع تُخطّط بدقّة لموازنتك الخاصة. في 12 و 13 من الشهر آفاق مهنية جديدة ترتسم أمامك .



برج الأسد

هذه المرّة، الشمس ستجتمع مع المريخ في وضع سيّىء ممّا سَيُعقّد الحياة في العمل فتشعر أن ملفاتك لا تتقدّم وأمورك المالية تتباطأ. لكن من ناحية أخرى، كوكب عطارد Mercure سَيُقوّي علاقاتك الإجتماعية وتصير مطلوباً من كل الأصدقاء. تُجري فرزاً هادئاً في علاقاتك العاطفية. إن كنت مرتبطاً ستتقاسم والشريك مشاريع طويلة الأجل، لكن إنتبه لأنك قد تُقيّد علاقتك بعادات مُلزمة تُتعِبَك على المدى الطويل.



برج العذراء

كوكب عطارد يُعقِّد علاقاتك المهنية ويُخشى من مفاجآت تضطرّك إلى تحريك أعمالك في أوقات غير ملائمة لك ممّا يُسبّب توتّر أعصاب في غير مكانه. لكن الشمس الموجودة في العقرب الذي هو برج صديق لك سَيُساعدك على إسترجاع هدوئك و إلتقاط المبادرة. عاطفياً، خاصة في النصف الثاني من الأسبوع وبالأخص لمواليد العشرية الثانية والثالثة أمامك أجواء عاطفية حامية ورومنسية، وللعازبين مناسبات للقاءات كثيرة.



برج الميزان

الشمس في حركة لافتة في قطاع المال، تهتمّ بتأمين المال لك من خلال إستثمارات ناجحة، زيادة في المدخول أو ترقية ممكنة في الوظيفة. وبفضل وجود عطارد Mercure في وضع ملائم هناك إتصالات وتبادلات مهنيّة وإجتماعيّة. الناحية العاطفيّة ناجحة بشكل متوسّط خاصة بدءاً من 12 من الشهر. لمواليد العشرية الأولى، تتمكّن من ضبط وضعك المهني في صورة أفضل. لمواليد العشرية الثانية والثالثة، أجواء رائعة مع العائلة.



برج العقرب

مزيد من المعارضات الفلكية هذه المرة بدءاً من 14 من الشهر. ستكون هذه الفترة عصبيّاً لأسباب غير منطقية. لكن كوكب الزهرة Venus سَيُلطّف الأجواء بدءاً من 13 من الشهر وستصير العلاقات مرتاحة إجتماعيّاً. مهنيّاً، ستتبع إيقاعاً منتظماً أكثر في الأمور التي ستبدو أكثر وضوحاً. سَتُدرِك أكثر في أي إتجاه يجب قيادة عملك وتعتقد أنك على مستوى إلتزاماتك وإرتباطاتك.



برج القوس

برنامجك يبقى كثيفاً، لكنك ستكون حكيماً في إستخدام وقتك بما يُتيح لك تفقّداً مستمراً للتنظيم الذي وضعت. تكون أكثر فرحاً بعملك لأنه يَعِدَك بمستقبل زاهر. جوّ من التفاهم والحب يُخيّم على علاقتك العاطفيّة، ويجمعكما حنان كبير، وتلقيان في بعضكما البعض شاطىء الأمان. العازبون يتركون الأحداث تُسيّرهم لأنهم غير مستعجلين على الإرتباط. في 12 و 13من الشهر جردة إيجابية بتقدّمك المهني وتتقاسم فرحة النجاح مع المعاونين.



برج الجدي

الشمس موجودة في برج العقرب الذي هو برج صديق لك، والمريخ موجود حتى 15 من الشهر في وضع ملائم لتقوية عملك. ما تطلبه ، له الحظ بأن يتحقّق. لكن الحياة الخاصة متأزّمة فبدءا من 14 من الشهر الزهرة Venus تُسبّب لمولود الجدي خلافات في الحب والزواج. تكون في الوضع الصحي الممتاز ما عدا بعض الإحتمالات للإصابة بزكام الخريف بفعل تقلّب درجات الحرارة ، أو إهمال الوقاية الصحية.



برج الدلو

تشنّجات في جو العائلة، تأخُّر في العمل وهذا عائد الى وجود الشمس في برج العقرب وكذلك تأثير المريخ السلبي حتى 16 من الشهر ممّا سَيُسبّب لك حالة نفسيّة من التوتّر. لاحقاً عطارد Mercure سَيُشجّعك على المشاريع الترفيهية مع الأصدقاء. تنزع هذا الأسبوع الى الشراهة خصوصاً في ما يتعلّق بالأطعمة الدسمة. حذار الإستسلام للذة الطعام وإلاّ خربطت كل جهودك الماضية في شأن الريجيم.



برج الحوت

مع الشمس في العقرب، عندك مناعة ومقاومة لمعاكسات كوكب مركور وبدءاً من 12 من الشهر تحدّيات المريخ ستضغط عليك. بدءاً من 14 من الشهر الزهرة سَتُعيد لك البسمة والفرح والهدوء. عاطفياً، كُنْ متسامحاً ومتساهلاً مع المقرّبين وخاصة مع الجنس الآخر فهذا الأسبوع لا يسمح بالمواجهة. الفترات الناجحة عاطفياً هي بين 13 و 17 من الشهر. المرأة العاملة تجتهد في عملها وتُحقّق إنجازات لافتة.



شخصية وحظ المولود بين 12 و 18 تشرين الثاني

* المولود بين 12 و 18 تشرين الثاني الذي ينتمي أصلاً الى برج العقرب يتأثّر بكوكب المريخ Mars الذي يمنحه الثقة بالنفس والجرأة والشجاعة والقدرة على مواجهة الصعاب والمشاكل بصبر وأناة. يتعامل مع الناس أحيانا ً بدقّة لأنه يعتبر نفسه إنساناً مميّزاً عن غيره.

ـ أسعد أيامه: يوم الثلاثاء (يوم المريخ).

ـ أسعد ألوانه: اللون الأحمر (لون المريخ).

ـ أسعد أرقامه: الرقم 9 وتتغيّر أحواله كل 9 سنوات.

ـ أسعد أحجاره الكريمة: الياقوت الأصفر.

ـ أسعد زواج له: ما كان من مواليد أبراج السرطان والحوت في الدرجة الأولى ومواليد أبراج الثور والعذراء والجدي في الدرجة الثانية.