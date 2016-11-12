بيان الحقيقة الكاملة للاعبي الحكمة القدامى

جاءنا من لاعبي الحكمة رودريك عقل وايلي رستم وروي سماحة وهايك غيوقجيان وروبير بو داغر البيان الآتي.

بعد انتظار طويل ووعود كثيرة ومتكررة اطلقتها إدارة نادي الحكمة الحالية بدفع مستحقاتنا المالية المتأخرة منذ اكثر من موسمين، وبعدما قامت الإدارة الحالية بتسوية امور بعض اللاعبين الذين لم يلعبوا في الموسم الماضي، ولجأوا إلى الاتحاد الدولي "فيبا" وسددت مستحقاتهم، وبعدما انتظرنا طويلاً كرمى لعيون جمهور الحكمة الكبير الذي نحب ونحترم، ورغم اننا انتقلنا إلى اندية اخرى، إلا اننا التزمنا الصمت وعدم التشويش على الإدارة لكن وصلت الامور إلى حد لم نعد فيه قادرين على السكوت.

نطلق صرختنا الاخيرة اليوم عبر الإعلام لسببين، الاول ليعرف جمهور الحكمة الذي احبنا واحببناه وكان لنا السند الوحيد طيلة سنوات، الحقيقة الكاملة وعل هذه الصرخة تأخذ صداها فتدفع الإدارة مستحقاتنا وإلا فإننا سنلجأ مكرهين إلى اتخاذ الأجراءات القانونية لحفظ حقوقنا.

عندما جاءت هذه الإدارة كانت تقول انها أمنت الميزانية وزيادة، وان ما كان ينقصها هو الاستقرار الإداري، لكن وبعد موسم كامل ساد فيه الإستقرار الإداري، تبيّن ان كل ما قيل قبل الانتخابات لم يكن صحيحاً وان لا اموال في النادي، ولم نقبض خلال الموسم الماضي قرشاً واحداً ولعبنا وضحينا ووصلنا إلى المباراة النهائية، بينما كنا نرى تعاقدات مع لاعبين اجانب فاق عددهم الـ 15 لاعباً دفعت كامل مستحقاتهم، فيما اوضاعنا المالية تتفاقم ولا من يجيب من اعضاء الإدارة إلا الوعود.

يجب على جمهور الحكمة والرأي العام الرياضي ان يعرفا ان بعد انتهاء الموسم، غاب الإداريون من الرئيس وغيره عن السمع، ولم يتحدث معنا احد من النادي من مدربين أو إداريين عن تجديد العقود ولا عن دفع المستحقات، ثم فوجئنا بتعاقدات جديدة مع لاعبين جدد وحديث عن ضم جوليان خزوع وغيره بعقود كبيرة فيما مستحقاتنا نائمة.

جئنا ببياننا هذا لنؤكد ان مستحقاتنا المالية مقدسة بالنسبة الينا، وهي ثمرة تعب وتمارين وتنقلات ومباريات خضناها، افرحت الجمهور العزيز على قلوبنا، إلا ان تمادي الإدارة في تهميشنا وعدم السؤال عنا قبل ان نوقع مع اندية اخرى والتصرف كأنها تتخلص منا، وان لا مستحقات لنا في ذمتها ومشاركتها في دورات خارجية تكلف مبالغ طائلة فيما مستحقاتنا مجمدة،

يدفعنا إلى إطلاق الصرخة الاخيرة عبر الإعلام قبل اللجوء إلى الطرق القانونية لحفظ حقوقنا.

لذلك، وحرصاً منا على استمرارية النادي الذي احببنا وبعد انتظار دام اشهراً عدة، وعلى ابواب موسم جديد، نعلن ان عدم التجاوب مع طلباتنا كما تمّ التجاوب مع الذين لجأوا إلى الاتحاد الدولي، سيدفعنا مكرهين إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبالسرعة القصوى صوناً للقوانين ولحقوقنا وحقوق عائلاتنا علينا.