أخبار مش للنشر

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السبت 12 نوفمبر 2016 06:00
اين مامو؟
بعد تصريحه انه سيترك الشانفيل في حال لم يصّوت لمصلحة اكرم الحلبي في انتخابات اتحاد كرة السلة، لوحظ غياب عضو لجنة كرة السلة في النادي المتني جان مامو عن مباريات الفريق ومقاعد الاحتياط في مباريات الفريق المتني بعدما كان نجمها، ولم يعرف ما إذا كان غيابه لاسباب خاصة او له علاقة بالتصريح الشهير؟!
نقمة عارمة!
يقال ان عدداً من العاملين في نادي الحكمة، يبدون نقمة عارمة على الإدارة الحالية التي لم تدفع مستحقات اللاعبين والموظفين في النادي منذ فترة طويلة، والتي كانت اعلنت انها لن تقدم على اي خطوة غير تأمين دفع الديون، فيما تبيّن ان حب السفر والسياحة أقوى من لقمة عيش الدائنين!
لائحة ثلاثية!
يقال ان احد المرشحين لرئاسة اتحاد لعبة شعبية فشل حتى الآن في إقناع إداريين وازنين سابقين وحاليين في اللعبة للترشح معه على اللائحة، وانه استطاع فقط إقناع اثنين لتصبح لائحته ثلاثية حتى الان، علماً ان معظم الذين اتصل بهم ينصحونه بعدم "المغامرة" مرة جديدة!
مقابلة مركبة
تردد في أروقة النادي المغمور ان "نيرون" طلب إجراء مقابلة محددة الأسئلة والاجوبة مع لاعب معروف وهي تتمحور في دفاع اللاعب عن رئيس الاتحاد ليتم التغاضي عن عدم إيقافه عقاباً على الهجمات التي شنها على الاتحاد "الميت سريرياً"؟.
"المدينة الرياضية"
ابدى مشاهدو مباراة لبنان مع فلسطين الودية لكرة القدم اسفهم للحال السيئة التي بدت عليه أرض ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية التي تسببت بإصابة اكثر من لاعب على رأسهم اللاعب اللبناني هلال الحلوة.
احد الحضور سأل: "إدارة المدينة تقول انها أغلقت أبوابها امام المباريات نحو سنتين ونصف لإعادة تأهيله، ثم اتضح إنها غير صالحة بعد مرور اقل من شهرين على افتتاحه مجدداً. فأين ذهبت أموال التأهيل؟!".
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