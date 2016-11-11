أخبار مش للنشر

"مدمن" خسارة

تعليقاً على خبر ورد في احد المواقع الالكترونية حول خوض احد المرشحين السباق لرئاسة اتحاد لعبة جماعية، حيث وصفه كاتب الخبر بانه لا يخوض معارك خاسرة، قال احد الزملاء ان المرشح المعني يمكن ان يعطي دروساً في تلقي الخسارة كونه خسر اكثر من مرة في الوسط الرياضي حتى بات "مدمن" خسارة.



إفتتاح مقر جديد

في اول خطوة عملية للإنطلاق في العمل الاتحادي، استأجر الاتحاد اللبناني للتنس برئاسة اوليفر فيصل مقراً في منطقة ضبيه لمدة اربع سنوات، يتم حالياً تجهيزه بالمكاتب وبقاعة اجتماعات كاملة وأحدث التقنيات الرقمية، حيث سيتم إفتتاحه رسمياً في حفل يحضره رسميون وأهل الرياضة واللعبة.



تسوية

يقال ان إدارة نادي الحكمة توصلت إلى تسوية مع اللاعبين دانيال فارس وكيكو حيدر بحيث تدفع لهما مبالغ من مستحقاتهما على دفعات مقابل سحب الشكويين المقدمتين امام الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" وان فارس وحيدر وافقا على التسوية في انتظار الدفع!



الثقة والذبح

رغم سوء التحكيم فان رئيس اتحاد كرة القدم أكد ثقته بالحكام، بينما فرق كثيرة تقول ان الاخطاء التحكيمية "تذبحها"!.

مسؤول في احد الاندية المظلومة سأل: "هل كلام الرئيس يعني تأكيد الثقة بـ "ذبح الفرق"؟!



محاولات فاشلة

فشل "نيرون" في محاولاته الكثيرة لعرقلة مسيرة الاتحاد اللبناني للاعلام الرياضي، فهو امام الناس يظهر دعمه للاتحاد لكنه في السر فشل مراراً في احباطه لان عملية التحضير والتأسيس لم تكن تحت عباءته ولا اوامر منه.